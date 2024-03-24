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У ГУР розповіли, як розвідка готувалась до оборони Харкова

У ГУР розповіли, як розвідка готувалась до оборони Харкова

24 березня 2024 р. 17:30

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Офіцер Головного управління розвідки Міноборони України з позивним "Віто" розповів деталі підготовки до оборони Харкова. Розвідники діяли за "планом Буданова".

Про це "Віто" розповів для проєкту "Хоробрі серця".

Підготовка розвідників до оборони Харкова

"Я зі своїм товаришем, він теж полковник, разом приїхали у Харків ще до повномасштабного вторгнення — готуватись до оборони міста й області",  — розповів "Віто".

Він зазначив, що усе спланували заздалегідь. Очільник ГУР МО України Кирило Буданов зазначив, що для захисту Харкова й області від росіян до міста перед вторгненням вирішили перевезти вантажі зі зброєю.

"За два-три тижні перед початком бойових дій нашими офіцерами були відправлені партії стрілецького озброєння разом з гранатометами, зрозуміло, вибухівкою тощо в місто Харків для створення з місцевих, скажімо так, ополчення. Це допомогло", ― розповів Буданов.

"Віто" є одним із офіцерів, який реалізовував план підготовки до оборони Харкова.

"План Буданова" — він так у нас називався. Командир викликав мене і мого колегу. І Буданов говорив. Ми зібрались — і в Харків. Завантажили дві машини зброї, боєприпасів. Приїхали в місто, зробили тайникові закладки. 23 лютого я видав першу зброю людям", — пригадав офіцер.

За його словами, кількість добровольців, які ставали на захист свого міста від окупантів, перевищила всі очікування — привезеної зброї не вистачало.

"Не вистачало боєприпасів, гранат, РПГ. Те, що ми привезли, було розраховано на одну кількість добровольців, людей, які візьмуть в руки зброю. Але харківʼяни показали себе зовсім по іншому. Довелось їх озброювати", ― додав "Віто".

Нагадаємо, 23 березня у ГУР розповіли, що в тимчасово окупованому Мелітополі лунали потужні вибухи. Внаслідок них знищено групу загарбників та їхню техніку.

Також днями у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Росія купує супутникові дані в американських компаній для підготовки ракетних ударів по Україні. Коментуючи це, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що це комерційна послуга, якою ворог користувався й раніше. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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