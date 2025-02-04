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Стало известно, кем был пятый погибший в Изюме

Стало известно, кем был пятый погибший в Изюме

4 февраля 2025 г. 15:25

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10:58 Эксперт объяснил, как Украина преодолеет кадровый кризис

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08:57 Эксперт объяснил, как бронирование уничтожает бизнес в Украине

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Пятый погибший, которого достали из-под завалов на первом этаже в Изюме Харьковской области, был работником админздания. На эту минуту известно о 38 раненых и пяти погибших.

Об этом сообщил представитель ГСЧС Евгений Василенко в эфире День.LIVE.

Последствия удара по Изюму 4 февраля

Василенко рассказал, что попадание было в пятиэтажное административное здание, в результате чего произошли частичные разрушения. Кроме того, повреждены и другие сооружения рядом.

"Спасатели сразу начали разбор завалов и поиск людей под обломками. К сожалению, под бетонными конструкциями нашли тело мужчины", — сказал представитель ГСЧС.

На время публикации новости известно уже о более 40 пострадавших и пяти погибших.

Что известно об ударе по Изюму

Напомним, 4 февраля около 11:50 в Изюме прогремел мощный взрыв. Российские войска нанесли удар баллистической ракетой по административному зданию в городе, также повреждены многоэтажные жилые дома.

Реагируя на удар по городу, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Кремль нужно давить всеми возможными способами.

По состоянию на сейчас в Изюме уже завершили спасательную операцию. Под завалами людей больше нет. Известно, что в результате атаки повреждено 170 квартир.

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