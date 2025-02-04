Стало известно, кем был пятый погибший в Изюме

Пятый погибший, которого достали из-под завалов на первом этаже в Изюме Харьковской области, был работником админздания. На эту минуту известно о 38 раненых и пяти погибших.
Об этом сообщил представитель ГСЧС Евгений Василенко в эфире День.LIVE.
Последствия удара по Изюму 4 февраля
Василенко рассказал, что попадание было в пятиэтажное административное здание, в результате чего произошли частичные разрушения. Кроме того, повреждены и другие сооружения рядом.
"Спасатели сразу начали разбор завалов и поиск людей под обломками. К сожалению, под бетонными конструкциями нашли тело мужчины", — сказал представитель ГСЧС.
На время публикации новости известно уже о более 40 пострадавших и пяти погибших.
Что известно об ударе по Изюму
Напомним, 4 февраля около 11:50 в Изюме прогремел мощный взрыв. Российские войска нанесли удар баллистической ракетой по административному зданию в городе, также повреждены многоэтажные жилые дома.
Реагируя на удар по городу, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Кремль нужно давить всеми возможными способами.
По состоянию на сейчас в Изюме уже завершили спасательную операцию. Под завалами людей больше нет. Известно, что в результате атаки повреждено 170 квартир.