Стало известно, кем был пятый погибший в Изюме

Пятый погибший, которого достали из-под завалов на первом этаже в Изюме Харьковской области, был работником админздания. На эту минуту известно о 38 раненых и пяти погибших.

Об этом сообщил представитель ГСЧС Евгений Василенко в эфире День.LIVE.

Последствия удара по Изюму 4 февраля

Василенко рассказал, что попадание было в пятиэтажное административное здание, в результате чего произошли частичные разрушения. Кроме того, повреждены и другие сооружения рядом.

"Спасатели сразу начали разбор завалов и поиск людей под обломками. К сожалению, под бетонными конструкциями нашли тело мужчины", — сказал представитель ГСЧС.

На время публикации новости известно уже о более 40 пострадавших и пяти погибших.

Что известно об ударе по Изюму

Напомним, 4 февраля около 11:50 в Изюме прогремел мощный взрыв. Российские войска нанесли удар баллистической ракетой по административному зданию в городе, также повреждены многоэтажные жилые дома.

Реагируя на удар по городу, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Кремль нужно давить всеми возможными способами.

По состоянию на сейчас в Изюме уже завершили спасательную операцию. Под завалами людей больше нет. Известно, что в результате атаки повреждено 170 квартир.