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Стало відомо, ким був п'ятий загиблий в Ізюмі

Стало відомо, ким був п'ятий загиблий в Ізюмі

04 лютого 2025 р. 15:25

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10:58 Експерт пояснив, як Україна долатиме кризу кадрів на ринку праці

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08:57 Експерт пояснив, як бронювання знищує бізнес в Україні

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Пʼятий загиблий, якого дістали з-під завалів на першому поверсі в Ізюмі Харківської області, був працівником адмінбудівлі. На цю хвилину відомо про 38 поранених та п'ятьох загиблих.

Про це повідомив речник ДСНС Євген Василенко в ефірі День.LIVE.

Наслідки удару по Ізюму 4 лютого  

Василенко розповів, що влучання було в пʼятиповерхову адміністративну будівлю, внаслідок чого сталися часткові руйнації. Крім того, пошкоджені й інші споруди поряд. 

"Рятувальники відразу розпочали розбір завалів та пошуку людей під уламками. На жаль, під бетонними конструкціями знайшли тіло чоловіка", — сказав речник ДСНС. 

На час публікації новини відомо вже про понад 40 постраждалих та п'ятьох загиблих.

Що відомо про удар по Ізюму

Нагадаємо, 4 лютого близько 11:50 в Ізюмі пролунав потужний вибух. Російські війська завдали удару балістичною ракетою по адміністративній будівлі в місті, також пошкоджено багатоповерхові житлові будинки. 

Реагуючи на удар по місту, Президент України Володимир Зеленський заявив, що на Кремлю потрібно тиснути усіма можливими способами. 

Станом на зараз в Ізюмі вже завершили рятувальну операцію. Під завалами людей більше немає. Відомо, що внаслідок атаки пошкоджено 170 квартир. 

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15:18 В Ізюмі завершили рятувальну операцію — фото наслідків атаки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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