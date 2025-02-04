Стало відомо, ким був п'ятий загиблий в Ізюмі

Пʼятий загиблий, якого дістали з-під завалів на першому поверсі в Ізюмі Харківської області, був працівником адмінбудівлі. На цю хвилину відомо про 38 поранених та п'ятьох загиблих.

Про це повідомив речник ДСНС Євген Василенко в ефірі День.LIVE.

Наслідки удару по Ізюму 4 лютого

Василенко розповів, що влучання було в пʼятиповерхову адміністративну будівлю, внаслідок чого сталися часткові руйнації. Крім того, пошкоджені й інші споруди поряд.

"Рятувальники відразу розпочали розбір завалів та пошуку людей під уламками. На жаль, під бетонними конструкціями знайшли тіло чоловіка", — сказав речник ДСНС.

На час публікації новини відомо вже про понад 40 постраждалих та п'ятьох загиблих.

Що відомо про удар по Ізюму

Нагадаємо, 4 лютого близько 11:50 в Ізюмі пролунав потужний вибух. Російські війська завдали удару балістичною ракетою по адміністративній будівлі в місті, також пошкоджено багатоповерхові житлові будинки.

Реагуючи на удар по місту, Президент України Володимир Зеленський заявив, що на Кремлю потрібно тиснути усіма можливими способами.

Станом на зараз в Ізюмі вже завершили рятувальну операцію. Під завалами людей більше немає. Відомо, що внаслідок атаки пошкоджено 170 квартир.