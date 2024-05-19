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Российское наступление на Харьковщину — Дикий назвал задачу оккупантов

Российское наступление на Харьковщину — Дикий назвал задачу оккупантов

19 мая 2024 г. 12:56

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Российские войска продолжают совершать наступательные действия на Харьковском направлении. Однако их целью является не захват Харькова, а выход на рубежи для того, чтобы иметь возможность обстреливать город из артиллерии.

Об этом заявил бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Радио NV.

Наступление россиян на Харьковскую область

По словам Дикого, штурмы россиян севера Харьковщины не являются разведкой боем — это полноценное наступление. В то же время задача максимум оккупантов — это не захват самого областного центра, а выход российских войск позиции, позволяющие артиллерии бить по Харькову.

Также он обратил внимание на численность оккупантов, которые присутствуют на этом направлении.

"Для разведки боем не собирают 50 тыс. группировки. Это однозначно полноценное наступление, оно сразу так планировалось. У него есть программа минимум, есть программа максимум", — отметил военный.

Так, минимальной задачей противника является создание еще одного горячего участка фронта, чтобы растянуть украинские силы и заставить перебрасывать резервы. Россияне знают о "главном слабом месте" Украины — нехватке бойцов и резервов.

"Они это знают и для них в этой ситуации очень мудро продлить фронт еще на пару сотен километров и заставить нас перебрасывать туда боеспособные части, которые в итоге не доедут до Часового Яра, Покровска или Курахового, где сейчас проходят главные бои. И эту программу минимум они, надо отдать должное, выдержали", — добавил Дикий.

Он отметил, что Бахмут враг захватывал 9 месяцев группировкой 120 тыс. оккупантов, поэтому группировкой из 50 тыс. россиян не преследуют цель захватить Харьков.

"А вот выйти на те позиции, с которых мы их поперли в 2022 году и с которых можно кошмарить Харьков ствольной артиллерией и "Градами", — такая задача у них стоит. Это их программа максимум, и они ее пытаются выжать", — подчеркнул Дикий.

Напомним, в ISW считают, что российские оккупанты хотят захватить Часов Яр и Волчанск. Таким образом, они могли бы занять выгодные позиции для дальнейших наступательных операций против Константиновки и Дружковки.

Также в Институте заявили, что российские войска готовятся к новому этапу наступления на Харьковщине.

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