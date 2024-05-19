Російський наступ на Харківщину — Дикий назвав завдання окупантів

Російські війська продовжують здійснювати наступальні дії на Харківському напрямку. Однак їхньою метою є не захоплення Харкова, а вихід на рубежі для того, аби мати можливість обстрілювати місто з артилерії.

Про це заявив колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий в ефірі Радіо NV.

Наступ росіян на Харківську область

За словами Дикого, штурми росіян півночі Харківщини не є розвідкою боєм — це повноцінний наступ. Водночас завдання максимум окупантів — це не захоплення самого обласного центру, а вихід російських військ позиції, які б дозволяли артилерії бити по Харкову.

Також він звернув увагу на чисельність окупантів, що присутні на цьому напрямку.

"Для розвідки боєм не збирають 50 тис. угруповання. Це однозначно повноцінний наступ, він одразу так планувався. У нього є програма мінімум, є програма максимум", — зазначив військовий.

Так, мінімальним завданням противника є створення ще однієї гарячої ділянки фронту, аби розтягнути українські сили й змусити перекидати резерви. Росіяни знають про "головне слабке місце" України — брак бійців та резервів.

"Вони це знають і для них у цій ситуації дуже мудро подовжити фронт ще на пару сотень кілометрів і змусити нас перекидати туди боєздатні частини, які в результаті не доїдуть до Часового Яру, Покровська чи Курахового, де зараз відбуваються головні бої. І цю програму мінімум вони, треба віддати належне, витримали", — додав Дикий.

Він зауважив, що Бахмут ворог захоплював 9 місяців угрупуванням 120 тис. окупантів, тому угрупованням з 50 тис. росіян не мають на меті захопити Харкова.

"А от вийти на ті позиції, з яких ми їх поперли 2022 року і з яких можна кошмарити Харків ствольною артилерією та "Градами", – така задача в них стоїть. Це їхня програма максимум, і вони її намагаються витиснути", — підкреслив Дикий.

Нагадаємо, в ISW вважають, що російські окупанти хочуть захопити Часів Яр та Вовчанськ. Таким чином вони могли б зайняти вигідні позиції для подальших наступальних операцій проти Костянтинівки та Дружківки.

Також в Інституті заявили, що російські війська готуються до нового етапу наступу на Харківщині.