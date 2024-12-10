У РФ значительные потери на Харьковщине — в ВСУ назвали цифры

За сутки российские войска понесли значительные потери в Харьковской области. Украинские защитники уничтожили 22 оккупанта.

Об этом сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Евгений Романов в эфире Ранок.LIVE во вторник, 10 декабря.

Ситуация на Харьковском направлении

По словам Романова, украинские защитники уничтожили 22 оккупанта, еще 40 получили ранения, а одного россиянина удалось взять в плен.

Военный добавил, что россияне совершили 41 атаку дронами-камикадзе и 297 артиллерийских обстрелов по позициям ВСУ в Харьковской области.

"Российские оккупанты нанесли 41 удар дронами-камикадзе и совершили 297 обстрелов позиций защитников Украины. Потери врага составили: 22 погибших, 40 раненых, и одного московита взяли в плен", — сказал спикер ОТУ "Харьков".

Напомним, российские войска продолжают ежедневно совершать атаки на украинские города с помощью разных средств. Только за прошедшую неделю было применено почти 500 УАБов, более 400 дронов и около 20 ракет.

А в Херсоне утром 10 декабря раздались взрывы. В области и городе воздушная тревога не объявлена.