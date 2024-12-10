Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow У РФ значительные потери на Харьковщине — в ВСУ назвали цифры arrow
У РФ значительные потери на Харьковщине — в ВСУ назвали цифры

У РФ значительные потери на Харьковщине — в ВСУ назвали цифры

10 декабря 2024 г. 11:46

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

11:46 У РФ значительные потери на Харьковщине — в ВСУ назвали цифры

Text

08:53 Военный ВСУ указал на проблемы в работе украинских ВПК

Text

08:00 Протест в Грузии и пенсионная реформа в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

02:35 Антикоррупционную борьбу монополизировали — депутат Бурмич

Text

00:25 Безопасность областных центров — снайпер о ситуации на фронте

9 декабря 2024
Text

22:16 Синоптик сообщила, в какие регионы придет потепление

Text

18:34 Масштабный митинг в Тбилиси — прямой эфир

Text

18:01 Рябцев предлагает разработать тариф на распределение электрики

Text

17:50 Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский намекнул на конец войны — эфир День.LIVE

Text

11:46 У РФ значительные потери на Харьковщине — в ВСУ назвали цифры

Text

08:53 Военный ВСУ указал на проблемы в работе украинских ВПК

Text

08:00 Протест в Грузии и пенсионная реформа в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

02:35 Антикоррупционную борьбу монополизировали — депутат Бурмич

Text

00:25 Безопасность областных центров — снайпер о ситуации на фронте

9 декабря 2024
Text

22:16 Синоптик сообщила, в какие регионы придет потепление

Text

18:34 Масштабный митинг в Тбилиси — прямой эфир

Text

18:01 Рябцев предлагает разработать тариф на распределение электрики

Text

17:50 Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский намекнул на конец войны — эфир День.LIVE

За сутки российские войска понесли значительные потери в Харьковской области. Украинские защитники уничтожили 22 оккупанта.

Об этом сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Евгений Романов в эфире Ранок.LIVE во вторник, 10 декабря.

https://t.me/novynylive/131092

Ситуация на Харьковском направлении

По словам Романова, украинские защитники уничтожили 22 оккупанта, еще 40 получили ранения, а одного россиянина удалось взять в плен.

Военный добавил, что россияне совершили 41 атаку дронами-камикадзе и 297 артиллерийских обстрелов по позициям ВСУ в Харьковской области.

"Российские оккупанты нанесли 41 удар дронами-камикадзе и совершили 297 обстрелов позиций защитников Украины. Потери врага составили: 22 погибших, 40 раненых, и одного московита взяли в плен", — сказал спикер ОТУ "Харьков".

Напомним, российские войска продолжают ежедневно совершать атаки на украинские города с помощью разных средств. Только за прошедшую неделю было применено почти 500 УАБов, более 400 дронов и около 20 ракет.

А в Херсоне утром 10 декабря раздались взрывы. В области и городе воздушная тревога не объявлена.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

12:54 Российские военные получают чипы из США — в ЦПД отреагировали

12:53 Разминирование Николаевщины — когда будет безопасно

12:50 Семью волонтеров из Черкасской области пытались взорвать в доме

12:38 Долг без расписки — реально ли вернуть свои деньги

12:29 Инвалидность за 9 тысяч долларов — схема для уклонистов в Одессе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:29 Аналитики назвали лекарства, которые украинцы покупают чаще

12:20 У Зеленского заявили с чего начнется работа Контактной группы

12:05 Штраф за аванс — когда работодателя могут наказать

11:59 Подробности пожара в одесской Аркадии — погиб мужчина

11:59 В Киеве непогода сорвала флаг с Родины-матери — фото, видео

12:54 Российские военные получают чипы из США — в ЦПД отреагировали

12:53 Разминирование Николаевщины — когда будет безопасно

12:50 Семью волонтеров из Черкасской области пытались взорвать в доме

12:38 Долг без расписки — реально ли вернуть свои деньги

12:29 Инвалидность за 9 тысяч долларов — схема для уклонистов в Одессе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:29 Аналитики назвали лекарства, которые украинцы покупают чаще

12:20 У Зеленского заявили с чего начнется работа Контактной группы

12:05 Штраф за аванс — когда работодателя могут наказать

11:59 Подробности пожара в одесской Аркадии — погиб мужчина

11:59 В Киеве непогода сорвала флаг с Родины-матери — фото, видео

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

Text

11:46 У РФ значительные потери на Харьковщине — в ВСУ назвали цифры

Text

08:53 Военный ВСУ указал на проблемы в работе украинских ВПК

Text

08:00 Протест в Грузии и пенсионная реформа в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

02:35 Антикоррупционную борьбу монополизировали — депутат Бурмич

Text

00:25 Безопасность областных центров — снайпер о ситуации на фронте

9 декабря 2024
Text

22:16 Синоптик сообщила, в какие регионы придет потепление

Text

18:34 Масштабный митинг в Тбилиси — прямой эфир

Text

18:01 Рябцев предлагает разработать тариф на распределение электрики

Text

17:50 Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский намекнул на конец войны — эфир День.LIVE