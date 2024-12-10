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Росіяни зазнали значних втрат на Харківщині — у ЗСУ назвали цифри

Росіяни зазнали значних втрат на Харківщині — у ЗСУ назвали цифри

10 грудня 2024 р. 11:46

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08:00 Протести у Грузії та пенсійна реформа в Україні — ефір Ранок.LIVE

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02:35 Антикорупційну боротьбу монополізували — депутат Бурміч

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За добу російські війська зазнали значних втрат у Харківській області. Українські захисники знищили 22 окупантів.

Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Євгеній Романов в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 10 грудня.

Ситуація на Харківському напрямку 

За словами Романова, українські захисники знищили 22 окупантів, ще 40 отримали поранення, а одного росіянина вдалося взяти в полон.

Військовий додав, що росіяни здійснили 41 атаку дронами-камікадзе та 297 артилерійських обстрілів по позиціях ЗСУ на Харківщині. 

"Російські окупанти завдали 41 удар дронами-камікадзе і здійснили 297 обстрілів позицій захисників України. Втрати ворога склали: 22 загиблих, 40 поранених, та одного московита взяли в полон", — сказав речник ОТУ "Харків".

Нагадаємо, російські війська продовжують щодня здійснювати атаки на українські міста за допомогою різних засобів. Лише за минулий тиждень було застосовано майже 500 КАБів, понад 400 дронів та майже 20 ракет.

А у Херсоні вранці 10 грудня пролунали вибухи. В області та місті повітряна тривога не оголошена.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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