Романов сообщил, как оккупанты действуют под Харьковом

Спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Евгений Романов рассказал о ситуации на Харьковском направлении. По его словам, российские оккупанты пытаются действовать небольшими группами до пяти человек.

Об этом Евгений Романов рассказал в эфире День.LIVE во вторник, 26 ноября.

Ситуация на Харьковском направлении

Романов отметил, что захватчики постоянно штурмуют позиции украинских военных, которые хорошо укрепились на участках.

"Проведены все необходимые меры, чтобы не пропустить врага", — подчеркнул он.

Представитель ОТГ "Харьков" добавил, что продвижение оккупантов значительно усложняют погодные условия, которые влияют на возможности противника.

Напомним, бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали уничтожение российских оккупантов и их техники.

Также глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал, что украинские бойцы продолжают наступательную операцию в Курской области. С момента начала военные усовершенствовали навыки проведения контратак на вражеской территории.