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Романов повідомив, як окупанти діють під Харковом

Романов повідомив, як окупанти діють під Харковом

26 листопада 2024 р. 16:57

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17:13 Пендзин порівняв доступність кредитів в Україні та США

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16:57 Романов повідомив, як окупанти діють під Харковом

Text

13:59 Нардепка відреагувала на ідею аудиту заброньованих осіб

Text

13:38 У ЗСУ сказали, як росіяни переважають в живій силі на Курщині

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Text

13:02 Умєров вирушив до Південної Кореї — ефір День.LIVE

Text

12:46 Масова інвалідність прокурорів — у ДБР розпочали розслідування

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11:53 Глава Тернопільської ОВА розповів про наслідки атаки на область

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Речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Євгеній Романов розповів про ситуацію на Харківському напрямку. За його словами, російські окупанти намагаються діяти невеликими групами до п'яти осіб.

Про це Євгеній Романов розповів в ефірі День.LIVE у вівторок, 26 листопада.

Ситуація на Харківському напрямку 

Романов зазначив, що загарбники постійно штурмують позиції українських військових, які добре укріпилися на ділянках. 

"Проведено всі необхідні заходи, щоб не пропустити ворога", — наголосив він.

Речник ОТУ "Харків" додав, що просування окупантів значно ускладнюють погодні умови, які впливають на можливості противника.

Нагадаємо, бійці Третьої окремої штурмової бригади показали знищення російських окупантів і їхньої техніки.

Також голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів, що українські бійці продовжують наступальну операцію у Курській області. З моменту її початку військові вдосконалили навички проведення контратак на ворожій території.

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18:07 Реалії Чорної п'ятниці в Україні — що не так зі знижками

18:02 В Укренерго назвали години, в які завтра вимикатимуть світло

17:59 Окупанти атакували Нову Каховку — є поранені та загиблі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:35 Садовий з військовими відкрив рекрутинговий центр у Львові

17:32 В Укргідрометцентрі попередили про сильні морози завтра

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