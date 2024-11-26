Романов повідомив, як окупанти діють під Харковом

Речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Євгеній Романов розповів про ситуацію на Харківському напрямку. За його словами, російські окупанти намагаються діяти невеликими групами до п'яти осіб.

Про це Євгеній Романов розповів в ефірі День.LIVE у вівторок, 26 листопада.

Ситуація на Харківському напрямку

Романов зазначив, що загарбники постійно штурмують позиції українських військових, які добре укріпилися на ділянках.

"Проведено всі необхідні заходи, щоб не пропустити ворога", — наголосив він.

Речник ОТУ "Харків" додав, що просування окупантів значно ускладнюють погодні умови, які впливають на можливості противника.

Нагадаємо, бійці Третьої окремої штурмової бригади показали знищення російських окупантів і їхньої техніки.

Також голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів, що українські бійці продовжують наступальну операцію у Курській області. З моменту її початку військові вдосконалили навички проведення контратак на ворожій території.