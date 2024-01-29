РФ все чаще обстреливает Харьков и область — Фесенко назвал причину

В последнее время враг существенно усугубил обстрелы Харькова и области. О чем это свидетельствует, рассказал политолог Владимир Фесенко в интервью ведущей Новини.LIVE Юлии Литвиненко.

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РФ усилила обстрелы Харькова и области

В первую очередь, по словам Владимира Фесенко, Харьков — пограничный город, который находится в 40 километрах от российской границы и, в частности, в 80 километрах от Белгородской области. Он отмечает, что россиянам не удалось захватить город в первые дни вторжения, поэтому они начали его разрушать.

Кроме этого, обстрелы активизировались из-за атак украинских бойцов на Белгород.

"Если бы мы не атаковали Белгородщину, это не означало бы, что они не атаковали бы Харьков. Атаковали и раньше, здесь принцип синхронности не работает", — сказал эксперт.

В то же время подчеркнул, что, даже несмотря на обстрелы, город продолжает жить.

Напомним, за последние сутки под вражеским огнем оказались более 15 населенных пунктов Харьковской области. В результате атак оккупантов повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Добавим, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что на Купянском направлении россияне возобновили интенсивные наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои вблизи Синьковки и Табаевки Харьковской области.