Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow РФ все чаще обстреливает Харьков и область — Фесенко назвал причину arrow

РФ все чаще обстреливает Харьков и область — Фесенко назвал причину

29 января 2024 г. 12:33

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

15:07 Ситуация на границе — Демченко рассказал о наличии очередей и блокировке движения грузовиков

Text

13:44 Воевать будут все — Алина Михайлова жестко высказалась о мобилизации

Text

12:33 РФ все чаще обстреливает Харьков и область — Фесенко назвал причину

Text

11:48 Новые методы войны — Кузык назвал оружие, которым все чаще россияне обстреливают Украину

Text

09:12 Сертификаты для военнообязанных. Женщин будут мобилизовать в ВСУ — эфир Ранок.LIVE

28 января 2024
Text

20:39 Экс-советник мэра Киева Кличко рассказал о хищении миллиардов гривен столичными властями

Text

19:02 Военный ВСУ предложил лишить мужчин-беглецов права голоса в Украине

Text

18:15 Военный рассказал, в чем заключается уникальность Буданова как боевого командира

Text
Новость с видео

14:56 Война в Украине — как выглядят разрушения, которые вызвала Россия

27 января 2024
Text
Новость с видео

19:14 Выборы через "Дію" — эксперт объяснил, почему этот вариант катастрофический

Text

15:07 Ситуация на границе — Демченко рассказал о наличии очередей и блокировке движения грузовиков

Text

13:44 Воевать будут все — Алина Михайлова жестко высказалась о мобилизации

Text

12:33 РФ все чаще обстреливает Харьков и область — Фесенко назвал причину

Text

11:48 Новые методы войны — Кузык назвал оружие, которым все чаще россияне обстреливают Украину

Text

09:12 Сертификаты для военнообязанных. Женщин будут мобилизовать в ВСУ — эфир Ранок.LIVE

28 января 2024
Text

20:39 Экс-советник мэра Киева Кличко рассказал о хищении миллиардов гривен столичными властями

Text

19:02 Военный ВСУ предложил лишить мужчин-беглецов права голоса в Украине

Text

18:15 Военный рассказал, в чем заключается уникальность Буданова как боевого командира

Text
Новость с видео

14:56 Война в Украине — как выглядят разрушения, которые вызвала Россия

27 января 2024
Text
Новость с видео

19:14 Выборы через "Дію" — эксперт объяснил, почему этот вариант катастрофический

Популярні відео

Text

Украина строит мощную линию обороны по всему фронту — Чернев назвал цель

26 января 2024 г. 15:39
Text

Затопленное метро — как проходят ремонтные работы и когда открытие синей ветви

26 января 2024 г. 12:42
Text

Успешные спецоперации СБУ в РФ. Какая следующая цель – рассказал Ягун в интервью

26 января 2024 г. 10:48
Text

На кого больше всего по итогу влияют санкции против России, — Юлия Латынина

25 января 2024 г. 15:56
Text

Авария в киевском метро — что сейчас происходит в подземелье

26 января 2024 г. 12:15

В последнее время враг существенно усугубил обстрелы Харькова и области. О чем это свидетельствует, рассказал политолог Владимир Фесенко в интервью ведущей Новини.LIVE Юлии Литвиненко.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

РФ усилила обстрелы Харькова и области

В первую очередь, по словам Владимира Фесенко, Харьков — пограничный город, который находится в 40 километрах от российской границы и, в частности, в 80 километрах от Белгородской области. Он отмечает, что россиянам не удалось захватить город в первые дни вторжения, поэтому они начали его разрушать.

Кроме этого, обстрелы активизировались из-за атак украинских бойцов на Белгород.

"Если бы мы не атаковали Белгородщину, это не означало бы, что они не атаковали бы Харьков. Атаковали и раньше, здесь принцип синхронности не работает", — сказал эксперт.

В то же время подчеркнул, что, даже несмотря на обстрелы, город продолжает жить.

Напомним, за последние сутки под вражеским огнем оказались более 15 населенных пунктов Харьковской области. В результате атак оккупантов повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Добавим, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что на Купянском направлении россияне возобновили интенсивные наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои вблизи Синьковки и Табаевки Харьковской области.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

15:10 Глава МИД Венгрии похвалил главу Закарпатской ОВА — что сказал Сийярто

15:10 Евросоюз продлил санкции против России — на какой срок

Text

15:07 Ситуация на границе — Демченко рассказал о наличии очередей и блокировке движения грузовиков

15:00 Выписывал за взятку отгулы — на Одесчине задержали военнослужащего

14:59 Евродепутат из Латвии сотрудничала с ФСБ — расследование СМИ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:55 В Черниговской области оккупанты атаковали дроном автомобиль с людьми

Новость с видео

14:54 Стало известно, на каких специалистов в армии наибольший спрос

14:50 В ВСУ опровергли информацию о захвате войсками РФ Табаевки на Харьковщине

Новость с фото

14:46 Пограничники задержали водителей за контрабанду гаджетов и крупной партии никотина

14:45 Милевский обиделся на журналистов, делающих новости из публично им сказанных слов

Новость с фото

15:10 Глава МИД Венгрии похвалил главу Закарпатской ОВА — что сказал Сийярто

15:10 Евросоюз продлил санкции против России — на какой срок

15:00 Выписывал за взятку отгулы — на Одесчине задержали военнослужащего

14:59 Евродепутат из Латвии сотрудничала с ФСБ — расследование СМИ

14:55 В Черниговской области оккупанты атаковали дроном автомобиль с людьми

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

14:54 Стало известно, на каких специалистов в армии наибольший спрос

14:50 В ВСУ опровергли информацию о захвате войсками РФ Табаевки на Харьковщине

Новость с фото

14:46 Пограничники задержали водителей за контрабанду гаджетов и крупной партии никотина

14:45 Милевский обиделся на журналистов, делающих новости из публично им сказанных слов

14:34 Экс-депутат Киевсовета Арьева заняла у отца 1 млн грн, чтобы "компенсировать" последствия ДТП

Эксклюзив

06:18 Нападение Путина на НАТО и мобилизация депутатов: интервью Чернева

Новость с фото

05:42 Цены в Украине в 2024 году. На сколько в магазинах подорожали мука, каши и сахар

Новость с фото

04:10 Цены на аренду в Украине — как в Ивано-Франковске изменились цены на жилье в январе

28 января 2024

06:53 Политическая, военная и религиозная дипломатия: в Вашингтоне пройдет Украинская неделя

Новость с фото

05:46 Цены в Украине в 2024 году. На сколько в магазинах подорожали молочные продукты

27 января 2024
Новость с видео

07:23 Самые ожидаемые компьютерные игры февраля. Сколько они стоят и когда выйдут

06:30 Бои на юге города — что происходит в Авдеевке

26 января 2024
Эксклюзив

21:11 Наступление РФ на Киев и потеря Авдеевки: большое интервью с Егором Черневым

19:02 ПАСЕ усиливает действия по защите пострадавших от войны украинских детей — итоги заседания

Эксклюзив

14:35 Метро заполняется водой, а правды об аварии не слышно. Что происходит в подземелье — видео

Text

15:07 Ситуация на границе — Демченко рассказал о наличии очередей и блокировке движения грузовиков

Text

13:44 Воевать будут все — Алина Михайлова жестко высказалась о мобилизации

Text

12:33 РФ все чаще обстреливает Харьков и область — Фесенко назвал причину

Text

11:48 Новые методы войны — Кузык назвал оружие, которым все чаще россияне обстреливают Украину

Text

09:12 Сертификаты для военнообязанных. Женщин будут мобилизовать в ВСУ — эфир Ранок.LIVE

28 января 2024
Text

20:39 Экс-советник мэра Киева Кличко рассказал о хищении миллиардов гривен столичными властями

Text

19:02 Военный ВСУ предложил лишить мужчин-беглецов права голоса в Украине

Text

18:15 Военный рассказал, в чем заключается уникальность Буданова как боевого командира

Text
Новость с видео

14:56 Война в Украине — как выглядят разрушения, которые вызвала Россия

27 января 2024
Text
Новость с видео

19:14 Выборы через "Дію" — эксперт объяснил, почему этот вариант катастрофический