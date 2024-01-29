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РФ все частіше обстрілює Харків та область — Фесенко назвав причину

29 січня 2024 р. 12:33

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Останнім часом ворог суттєво посилив обстріли Харкова та області. Про що це свідчить — розповів політолог Володимир Фесенко в інтерв'ю ведучій Новини.LIVE Юлії Литвиненко. 

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

РФ посилила обстріли Харкова та області

Передусім, за словами Володимира Фесенка, Харків — прикордонне місто, яке знаходиться у 40 кілометрах від російського кордону і, зокрема, у 80 кілометрах від Бєлгородської області. Він зазначає, що росіянам не вдалося захопити місто у перші дні вторгнення, тож вони почали його руйнувати. 

Окрім цього, обстріли активізувалися через атаки українських бійців на Бєлгород. 

"Якщо б ми не атакували Бєлгородщину, це не означало б, що вони не атакували б Харків. Атакували й раніше, тут принцип синхронності не працює", — сказав експерт. 

Водночас, підкреслив, що навіть попри обстріли місто продовжує жити. 

Нагадаємо, упродовж останньої доби під ворожим вогнем опинилися понад 15 населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак окупантів пошкоджені житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Додамо, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, на Куп'янському напрямку росіяни відновили інтенсивні наступальні дії. Наразі тривають важкі бої поблизу Синьківки та Табаївки Харківської області.

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12:43 У Харківській області судитимуть чоловіка за вбивство неповнолітнього ножем

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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