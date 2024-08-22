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Спикер ОТГ "Харьков" назвал самые горячие направления в Харьковской области

Спикер ОТГ "Харьков" назвал самые горячие направления в Харьковской области

22 августа 2024 г. 16:42

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10:46 Ляшко отправил проверку в психушку Одесчины, где боевой медик объявил голодовку

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09:51 Нардепка объяснила, почему закон о регистрации оружия не сработает в условиях войны

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09:04 Нардепка заявила о коррупционных злоупотреблениях в военных закупках

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:46 Нардеп резко отреагировала на решение Рады об акцизном налоге на топливо

Text

08:00 В Украине вырастут цены на горючее, а Венгрия хочет выселить украинских беженцев — эфир Ранок.LIVE

Text

00:08 Нардеп Мовчан объяснил, почему Украина не может эвакуировать на свою территорию беженцев из Курщины

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Военные заявили, что, несмотря на потери, противник на Харьковщине не сдается. Горячими направлениями остаются районы города Волчанск и поселка Глубокого.

Об этом сообщил спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев в эфире День.LIVE в четверг, 22 августа.

Ситуация в Харьковской области

По словам спикера ОТУ "Харьков" Виталия Саранцева, наибольшая активность оккупантов сейчас в районах Волчанска и Глубокого.

"Мы активно ему противодействуем, мы улучшаем свое тактическое положение, наносим ему потери в живой силе и технике", — отметил Саранцев.

По данным ОТГ "Харьков", на этом направлении за последние сутки враг потерял 82 человека, а также 81 единицу военной техники.

Уничтоженная за сутки техника:

  • 7 артиллерийских систем,
  • 20 автомобилей,
  • 6 единиц специальной техники,
  • 48 БпЛА.

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16:54 Россияне снова ударили по Сумщине — есть погибшие и раненая

16:45 Повестки по телефону — законен ли такой способ оповещения

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:40 Литва продлила временную защиту для украинских беженцев — на какой срок

16:36 Украинская авиация разносит россиян в Курской области — Воздушные силы показали впечатляющее видео

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10:46 Ляшко отправил проверку в психушку Одесчины, где боевой медик объявил голодовку

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09:51 Нардепка объяснила, почему закон о регистрации оружия не сработает в условиях войны

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09:04 Нардепка заявила о коррупционных злоупотреблениях в военных закупках

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:46 Нардеп резко отреагировала на решение Рады об акцизном налоге на топливо

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08:00 В Украине вырастут цены на горючее, а Венгрия хочет выселить украинских беженцев — эфир Ранок.LIVE

Text

00:08 Нардеп Мовчан объяснил, почему Украина не может эвакуировать на свою территорию беженцев из Курщины

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