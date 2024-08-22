Спикер ОТГ "Харьков" назвал самые горячие направления в Харьковской области

Военные заявили, что, несмотря на потери, противник на Харьковщине не сдается. Горячими направлениями остаются районы города Волчанск и поселка Глубокого.

Об этом сообщил спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев в эфире День.LIVE в четверг, 22 августа.

Ситуация в Харьковской области

По словам спикера ОТУ "Харьков" Виталия Саранцева, наибольшая активность оккупантов сейчас в районах Волчанска и Глубокого.

"Мы активно ему противодействуем, мы улучшаем свое тактическое положение, наносим ему потери в живой силе и технике", — отметил Саранцев.

По данным ОТГ "Харьков", на этом направлении за последние сутки враг потерял 82 человека, а также 81 единицу военной техники.

Уничтоженная за сутки техника:

7 артиллерийских систем,

20 автомобилей,

6 единиц специальной техники,

48 БпЛА.