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Речник ОТУ "Харків" назвав найгарячіші напрямки на Харківщині

Речник ОТУ "Харків" назвав найгарячіші напрямки на Харківщині

22 серпня 2024 р. 16:42

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13:00 Підготовка Росії до ударів по Києву та інформаційна кампанія Кремля — ефір День.LIVE

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10:46 Ляшко відправив перевірку у психлікарню Одещини, де бойовий медик оголосив голодування

Text

09:51 Нардепка пояснила, чому закон про реєстрацію зброї не спрацює в умовах війни

Text

09:04 Нардепка заявила про корупційні зловживання у військових закупівлях

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:46 Нардепка різко відреагувала на рішення Ради про акцизний податок на пальне

Text

08:00 В Україні зростуть ціни на пальне, а Угорщина хоче виселити українських біженців — ефір Ранок.LIVE

Text

00:08 Нардеп Мовчан пояснив, чому Україна не може евакуювати на свою територію біженців з Курщини

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Військові заявили, що попри втрати противник на Харківщині не здається. Найгарячішими напрямками залишаються райони міста Вовчанськ та селища Глибокого. 

Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев в ефірі День.LIVE у четвер, 22 серпня. 

Ситуація на Харківщині

За словами речника ОТУ "Харків" Віталія Саранцева, найбільша активність окупантів зараз в районах Вовчанська та Глибокого

"Ми активно йому протидіємо ми покращуємо своє тактичне положення, завдаємо йому втрат в живій силі та техніці", — зазначив Саранцев.

За даними ОТУ "Харків", на цьому напрямку за останню добу ворог втратив 82 особи, а також 81 одиницю військової техніки.

Знищена за добу техніка:

  • 7 артилерійських систем,
  • 20 автомобілів, 
  • 6 одиниць спеціальної техніки, 
  • 48 БпЛА.

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17:11 Фінансова допомога українцям — які виплати можна отримати в 2024 році

17:00 Олена Кравець після тривалої творчої паузи запускає нове шоу зі своїми двійнятами

16:58 Алея Героїв в Одесі — у міськраді затвердили проєкт меморіалу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:57 Росія атакувала Богодухів на Харківщині — в ОВА повідомили про загиблого та поранених

16:54 Росіяни знову вдарили по Сумщині — є загиблі та поранена

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10:46 Ляшко відправив перевірку у психлікарню Одещини, де бойовий медик оголосив голодування

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09:04 Нардепка заявила про корупційні зловживання у військових закупівлях

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:46 Нардепка різко відреагувала на рішення Ради про акцизний податок на пальне

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08:00 В Україні зростуть ціни на пальне, а Угорщина хоче виселити українських біженців — ефір Ранок.LIVE

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