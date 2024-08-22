Речник ОТУ "Харків" назвав найгарячіші напрямки на Харківщині

Військові заявили, що попри втрати противник на Харківщині не здається. Найгарячішими напрямками залишаються райони міста Вовчанськ та селища Глибокого.

Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев в ефірі День.LIVE у четвер, 22 серпня.

Ситуація на Харківщині

За словами речника ОТУ "Харків" Віталія Саранцева, найбільша активність окупантів зараз в районах Вовчанська та Глибокого.

"Ми активно йому протидіємо ми покращуємо своє тактичне положення, завдаємо йому втрат в живій силі та техніці", — зазначив Саранцев.

За даними ОТУ "Харків", на цьому напрямку за останню добу ворог втратив 82 особи, а також 81 одиницю військової техніки.

Знищена за добу техніка:

7 артилерійських систем,

20 автомобілів,

6 одиниць спеціальної техніки,

48 БпЛА.