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Под угрозой наступления — как живет прифронтовой Купянск

Под угрозой наступления — как живет прифронтовой Купянск

2 июля 2025 г. 21:49

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Российские войска продолжают регулярно обстреливать Купянск на Харьковщине и предпринимают попытки наступления на этот стратегически важный город. Несмотря на постоянное давление противника, украинские бойцы успешно отражают атаки и ведут активную оборону.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко.

Что происходит в Купянске

Журналистка побывала в Купянске и встретилась с Дмитрием Киришуном, начальником группы беспилотных систем 114-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ.

В ходе разговора он подробно рассказал о текущей ситуации на передовой, работе своей команды и тех угрозах, которые сегодня представляют наибольшую опасность для защитников и местных жителей.

Кроме того, военный также обсудил такие темы:

  • Атаки дронами и их опасность для гражданских;
  • Бесконечные попытки россиян наступать на город;
  • Местные жители продолжают ухаживать за своими домами, огородами, убирают разрушения.

Напомним, что в ночь 25 июня Купянск Харьковской области оказался под обстрелом российских войск. В результате точного попадания управляемой авиабомбы был поврежден жилой девятиэтажный дом.

А до этого 16 июня российские оккупационные войска совершили артиллерийский обстрел города Купянск. В результате атаки получили ранения несколько человек, а также была угроза смерти по меньшей мере трех гражданских жителей.

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