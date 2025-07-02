Під загрозою наступу — як живе прифронтовий Куп'янськ

Російські війська продовжують регулярно обстрілювати Куп'янськ на Харківщині і роблять спроби наступу на це стратегічно важливе місто. Незважаючи на постійний тиск противника, українські бійці успішно відбивають атаки та ведуть активну оборону.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

Що відбувається у Куп'янську

Журналістка побувала у Куп'янську та зустрілася з Дмитром Киришуном, начальником групи безпілотних систем 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

У ході розмови він докладно розповів про поточну ситуацію на передовій, роботу своєї команди і ті загрози, які сьогодні становлять найбільшу небезпеку для захисників та місцевих жителів.

Крім того, військовий також обговорив такі теми:

Атаки дронами та їхня небезпека для цивільних;

Нескінченні спроби росіян наступати на місто;

Місцеві жителі продовжують доглядати за своїми домами, городами, прибирають руйнування.

Нагадаємо, що в ніч 25 червня Куп'янськ Харківської області опинився під обстрілом російських військ. Внаслідок точного влучання керованої авіабомби було пошкоджено житловий дев'ятиповерховий будинок.

А до цього 16 червня російські окупаційні війська здійснили артилерійський обстріл міста Купʼянськ. В результаті атаки отримали поранення кілька людей, а також була загроза смерті щонайменше трьох цивільних мешканців.