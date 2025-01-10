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Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

10 января 2025 г. 12:43

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12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

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Россияне постоянно обстреливают прифронтовой Золочев в Харьковской области. Несмотря на это там до сих пор проживают более 19 тысяч человек.

Как сейчас живет Золочевская громада узнала корреспондентка Новини.LIVE.

Жизнь под вражеским огнем

Золочевскую громаду россияне обстреливают едва ли не ежедневно. Вражеские авиабомбы разрушают дома, целясь в гражданское население. Сейчас в громаде несмотря на опасность проживает более 19 тысяч человек.

"Нашу общину перед Новый годом и с нового года "поздравили" обстрелами из КАБов, РСЗО "Торнадо", "шахедов". В Золочевской общине за декабрь было около 70 прилетов управляемыми авиабомбами, очень большие разрушения, есть погибшие и раненые", — рассказал заместитель начальника СВА Виталий Садовый.

Напомним, оккупанты продолжают обстреливать Харьков и область. В течение последних суток в результате обстрелов повреждены частные дома, автомобили и предприятие, есть пострадавшие.

В Киеве ликвидируют последствия вражеской атаки. Из-за падения обломков БпЛА в Соломенском районе есть повреждения гражданских объектов. Киевлянин рассказал, что произошло в его доме.

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