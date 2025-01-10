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Під постійними обстрілами — як живе прифронтовий Золочів

Під постійними обстрілами — як живе прифронтовий Золочів

10 січня 2025 р. 12:43

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10:58 Юрчишин назвав зарплати, які отримують народні депутати

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08:00 Чим завершився Рамштайн для України, — ефір Ранок.LIVE

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03:44 Скандальні заяви Трампа та лісові пожежі — події тижня в США

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00:00 Нардеп прокоментував заяву США про завершення війни за 100 днів

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22:50 Здорожчання хліба в Україні — нардеп назвав причини

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Росіяни постійно обстрілюють прифронтовий Золочів, що у Харківській області. Попри це там досі проживають понад 19 тисяч людей.

Як наразі живе Золочівська громада дізналась кореспондентка Новини.LIVE.

Життя під ворожим вогнем

Золочівську громаду росіяни обстрілюють чи не щодня. Ворожі авіабомби руйнують будинки, цілячись у цивільне населення. Наразі в громаді попри небезпеку проживає понад 19 тисяч людей.

"Нашу громаду перед Новий роком і з нового року "вітали" обстрілами з КАБів, РСЗВ "Торнадо", "шахедів". У Золочівській громаді за грудень було близько 70 прильотів керованими авіабомбами, дуже великі руйнування, є загиблі та поранені", — розповів заступник начальника СВА Віталій Садовий.

Нагадаємо, окупанти продовжують обстрілювати Харків та область. Протягом останньої доби внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, автомобілі та підприємство, є постраждалі.

У Києві ліквідовують наслідки ворожої атаки. Через падіння уламків БпЛА у Солом'янському районі є пошкодження цивільних об'єктів. Киянин розповів, що сталося в його будинку.

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12:32 Гаджети, які не очікували — що дивного показали на CES 2025

12:29 Не хотіла відпускати додому — одеситка зарізала гостя

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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