Обстрелы Харькова и ситуация в энергосистеме — эфир Новини.LIVE

Российские оккупанты 22 марта нанесли удары по критической инфраструктуре Харькова. В городе раздалось не менее 15 взрывов, сотни тысяч жителей остались без света. О последствиях вражеских атак Харькова и не только поговорят гости студии Новини.LIVE.
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О чем будут говорить в эфире
Недавно мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о полном разрушении трансформаторных подстанций и теплоэлектроцентралей в результате ударов российских оккупантов.
"На вопрос о продолжительности восстановительных работ пока нет однозначного ответа. Ремонтные бригады активно работают, но состояние разрушений крайне серьезное — все трансформаторные подстанции разрушены, а также пострадала теплоэлектроцентраль", — отметил он.
Он также добавил, что в настоящее время электроснабжение возобновлено около 40% потребителей, а отопление — 60%. Водоснабжение и водоотвод функционируют практически во всех домах города.
Кто станет гостями студии Новини.LIVE
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- Иван Ступак — военный эксперт, экс-сотрудник СБУ,
- Олег Попенко — глава Союза потребителей коммунальных услуг,
- Сергей Братчук — спикер Украинской добровольческой армии Юг,
- Дмитрий Разумков — глава МФО "Умная политика", глава ВРУ,
- Сергей Гайдай — начальник Мукачевской РВА,
- Александр Павличенко — исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека,
- Дмитрий Плетенчук — спикер Военно-Морских Сил ВС Украины капитан 3 ранга,
- Игорь Яковенко — журналист.
Что известно об обстрелах Харькова 22 марта
Напомним, 22 марта Россия нанесла удар по критической инфраструктуре Харькова. Терехов заявил, что в Харькове раздалось около 15 взрывов, в результате чего возникли проблемы со светом.
Из-за атаки в Харькове почти 700 тысяч человек были без электроэнергии. В городе не работало метро, система оповещения и светофоры.
Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что энергетики возобновляют питание в Харькове в два этапа. Сначала это восстановление критической инфраструктуры города, а затем подпитка горожан.
В городе возобновили электроснабжение для 40% потребителей, тепло — для 60%. С водоснабжением пока нет проблем, доступ к нему имеют все местные жители.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов опубликовал график почасовых отключений электроэнергии в городе и области. Он будет действовать в период с 25 по 31 марта.
По словам Президента Украины Владимира Зеленского, по состоянию на вечер 24 марта более 200 тысяч абонентов — квартир и домов в Харькове и в одном из районов области остались без стабильного электроснабжения.