Обстрелы Харькова и ситуация в энергосистеме — эфир Новини.LIVE

Российские оккупанты 22 марта нанесли удары по критической инфраструктуре Харькова. В городе раздалось не менее 15 взрывов, сотни тысяч жителей остались без света. О последствиях вражеских атак Харькова и не только поговорят гости студии Новини.LIVE.

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О чем будут говорить в эфире

Недавно мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о полном разрушении трансформаторных подстанций и теплоэлектроцентралей в результате ударов российских оккупантов.

"На вопрос о продолжительности восстановительных работ пока нет однозначного ответа. Ремонтные бригады активно работают, но состояние разрушений крайне серьезное — все трансформаторные подстанции разрушены, а также пострадала теплоэлектроцентраль", — отметил он.

Он также добавил, что в настоящее время электроснабжение возобновлено около 40% потребителей, а отопление — 60%. Водоснабжение и водоотвод функционируют практически во всех домах города.

Кто станет гостями студии Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE станут:

Иван Ступак — военный эксперт, экс-сотрудник СБУ,

Олег Попенко — глава Союза потребителей коммунальных услуг,

Сергей Братчук — спикер Украинской добровольческой армии Юг,

Дмитрий Разумков — глава МФО "Умная политика", глава ВРУ,

Сергей Гайдай — начальник Мукачевской РВА,

Александр Павличенко — исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека,

Дмитрий Плетенчук — спикер Военно-Морских Сил ВС Украины капитан 3 ранга,

Игорь Яковенко — журналист.

Что известно об обстрелах Харькова 22 марта

Напомним, 22 марта Россия нанесла удар по критической инфраструктуре Харькова. Терехов заявил, что в Харькове раздалось около 15 взрывов, в результате чего возникли проблемы со светом.

Из-за атаки в Харькове почти 700 тысяч человек были без электроэнергии. В городе не работало метро, система оповещения и светофоры.

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что энергетики возобновляют питание в Харькове в два этапа. Сначала это восстановление критической инфраструктуры города, а затем подпитка горожан.

В городе возобновили электроснабжение для 40% потребителей, тепло — для 60%. С водоснабжением пока нет проблем, доступ к нему имеют все местные жители.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов опубликовал график почасовых отключений электроэнергии в городе и области. Он будет действовать в период с 25 по 31 марта.

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, по состоянию на вечер 24 марта более 200 тысяч абонентов — квартир и домов в Харькове и в одном из районов области остались без стабильного электроснабжения.