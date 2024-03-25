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Обстріли Харкова та ситуація в енергосистемі — ефір Новини.LIVE

Обстріли Харкова та ситуація в енергосистемі — ефір Новини.LIVE

25 березня 2024 р. 08:00

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17:30 У ГУР розповіли, як розвідка готувалась до оборони Харкова

23 березня 2024
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19:10 Експерти пояснили, чому західні союзники все частіше затримують допомогу Україні

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19:35 Чому ПКС Росії атакують критичну інфраструктуру — ефір Новини.LIVE

Російські окупанти 22 березня завдали ударів по критичній інфраструктурі Харкова. В місті пролунало щонайменше 15 вибухів, сотні тисяч жителів залишились без світла. Про наслідки ворожих атак Харкова та не тільки поговорять гості студії Новини.LIVE.

Прямий ефір можна переглянути на нашому YouTube-каналі

Про що говоритимуть в ефірі

Нещодавно мер Харкова Ігор Терехов повідомив про повну руйнацію трансформаторних підстанцій та теплоелектроцентралей внаслідок ударів російських окупантів.

"На запитання про тривалість відновлювальних робіт наразі немає однозначної відповіді. Ремонтні бригади активно працюють, але стан руйнувань вкрай серйозний — всі трансформаторні підстанції зруйновані, а також постраждала теплоелектроцентраль", — зазначив він.

Він також додав, що наразі електропостачання відновлено для близько 40% споживачів, а опалення — для 60%. Водопостачання та водовідведення функціонують практично у всіх будинках міста.

Хто стане гостями студії Новини.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • Іван Ступак — військовий експерт, ексспівробітник СБУ,
  • Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг,
  • Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії Південь,
  • Дмитро Разумков — голова МФО "Розумна політика", голова ВРУ,
  • Сергій Гайдай — начальник Мукачівської РВА,
  • Олександр Павліченко — виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини,
  • Дмитро Плетенчук — речник Військово-Морських Сил ЗС України капітан 3 рангу,
  • Ігор Яковенко — журналіст.

Що відомо про обстріли Харкова 22 березня

Нагадаємо, 22 березня Росія завдала удару по критичній інфраструктурі Харкова. Терехов заявив, що в Харкові пролунало близько 15 вибухів, внаслідок чого виникли проблеми зі світлом

Через атаку у Харкові майже 700 тисяч жителів були без електроенергії. У місті не працювало метро, система оповіщення та світлофори. 

Голова Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що енергетики відновлюють живлення у Харкові у два етапи. Спочатку це відновлення критичної інфраструктури міста, а тоді підживлення містян.

У місті відновили електропостачання для 40% споживачів, тепло — для 60%. З водопостачанням наразі проблем немає, доступ до нього мають усі місцеві жителі.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов опублікував графік погодинних відключень електроенергії у місті та області. Він буде діяти у період із 25 по 31 березня. 

За словами Президента України Володимир Зеленського, станом на вечір 24 березня понад 200 тисяч абонентів — квартир і будинків у Харкові та в одному з районів області залишилися без стабільного електропостачання.

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08:41 У Кривому Розі збільшилася кількість загиблих внаслідок обстрілу 12 березня

08:38 Удари по енергооб’єктах України — Папа Римський зробив заяву

08:32 У Нікополі увечері лунали вибухи — ворог вдарив по місту з Градів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:28 Нові вимоги до переказів та оплати готівкою — пояснення НБУ

08:21 Кадиров пригрозив ультранаціоналістам після теракту в "Крокусі", — ISW

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