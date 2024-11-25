Обстрел Харькова — Чубенко назвал количество поврежденных домов

Российские оккупанты в понедельник, 25 ноября, обстреляли Харьков. В результате атаки повреждено 20 многоэтажек.

Об этом сообщил спикер прокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире Ранок.LIVE.

Удар по Харькову

"В Харькове из-за удара россиян повреждено 20 многоэтажек и выбито несколько сотен окон", — подчеркнул Чубенко.

Он отметил, что пока неизвестно, из какой именно области российские оккупанты обстреливали город.

По словам Чубенко, с начала полномасштабной агрессии на Харьковщине было начато более 25 000 уголовных дел за нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что захватчики нанесли удар по городу и попали вблизи здания одной из районных администраций.

Позже в полиции Харьковской области показали последствия российской атаки. Враг ранил 23 человека.