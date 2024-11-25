Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків

Російські окупанти у понеділок, 25 листопада, обстріляли Харків. Внаслідок атаки пошкоджено 20 багатоповерхівок.

Про це повідомив речник прокуратури Дмитро Чубенко в ефірі Ранок.LIVE.

Удар по Харкову

"У Харкові через удар росіян пошкоджено 20 багатоповерхівок та вибито кілька сотень вікон", — наголосив Чубенко.

Він зазначив, що наразі невідомо, з якої саме області російські окупанти обстрілювали місто.

За словами Чубенка, з початку повномасштабної агресії на Харківщині було розпочато понад 25 000 кримінальних справ за порушення законів і звичаїв війни.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов розповів, що загарбники завдали удару по місту та влучили поблизу будівлі однієї з районних адміністрацій.

Згодом у поліції Харківської області показали наслідки російської атаки. Ворог поранив 23 людини.