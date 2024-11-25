Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків arrow
Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків

Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків

25 листопада 2024 р. 15:51

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

15:51 Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків

Text

14:32 Констанкевич назвала кількість військових пенсіонерів в Україні

Text

14:17 Ткаченко пояснив, чому люди повертаються на ТОТ

Text

13:29 Експерт сказав, скільки триватимуть відключення світла

Text

13:19 Бронювання від мобілізації — нардеп назвала основну проблему

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:02 Мирний план Трампа та заява Сирського про війну — ефір День.LIVE

Text

08:00 Ситуація на кордоні з Польщею і Taurus для ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

24 листопада 2024
Text

14:26 Ющенко сказав, якою була б Україна, якби вступила в НАТО раніше

23 листопада 2024
Text

13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

22 листопада 2024
Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Text

15:51 Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків

Text

14:32 Констанкевич назвала кількість військових пенсіонерів в Україні

Text

14:17 Ткаченко пояснив, чому люди повертаються на ТОТ

Text

13:29 Експерт сказав, скільки триватимуть відключення світла

Text

13:19 Бронювання від мобілізації — нардеп назвала основну проблему

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:02 Мирний план Трампа та заява Сирського про війну — ефір День.LIVE

Text

08:00 Ситуація на кордоні з Польщею і Taurus для ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

24 листопада 2024
Text

14:26 Ющенко сказав, якою була б Україна, якби вступила в НАТО раніше

23 листопада 2024
Text

13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

22 листопада 2024
Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Російські окупанти у понеділок, 25 листопада, обстріляли Харків. Внаслідок атаки пошкоджено 20 багатоповерхівок.

Про це повідомив речник прокуратури Дмитро Чубенко в ефірі Ранок.LIVE

Удар по Харкову

"У Харкові через удар росіян пошкоджено 20 багатоповерхівок та вибито кілька сотень вікон", — наголосив Чубенко.

Він зазначив, що наразі невідомо, з якої саме області російські окупанти обстрілювали місто.

За словами Чубенка, з початку повномасштабної агресії на Харківщині було розпочато понад  25 000 кримінальних справ за порушення законів і звичаїв війни.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов розповів, що загарбники завдали удару по місту та влучили поблизу будівлі однієї з районних адміністрацій.

Згодом у поліції Харківської області показали наслідки російської атаки. Ворог поранив 23 людини.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

16:16 Атака на Одесу — п'ятеро в лікарні, одна людина в реанімації

16:13 Франція та Британія обговорюють відправку військ в Україну, — ЗМІ

16:12 Синоптики попередили про різку зміну погоди у Львові завтра

15:59 Єрмак анонсував найбільший пакет санкцій Британії проти РФ

15:59 Ціни не співпадають з чеком — чи повинні клієнти платити більше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:58 Тисяча від Зеленського — коли Укрпошта почне видавати гроші

Text

15:51 Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків

15:37 У Києві застрелили муніципала з Одещини — нові подробиці

15:35 Нардеп спростував заяву про переселенців, які повертаються на ТОТ

15:34 Податок на ChatGPT — що зміниться для українців з 2025 року

16:16 Атака на Одесу — п'ятеро в лікарні, одна людина в реанімації

16:13 Франція та Британія обговорюють відправку військ в Україну, — ЗМІ

16:12 Синоптики попередили про різку зміну погоди у Львові завтра

15:59 Єрмак анонсував найбільший пакет санкцій Британії проти РФ

15:59 Ціни не співпадають з чеком — чи повинні клієнти платити більше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:58 Тисяча від Зеленського — коли Укрпошта почне видавати гроші

15:37 У Києві застрелили муніципала з Одещини — нові подробиці

15:35 Нардеп спростував заяву про переселенців, які повертаються на ТОТ

15:34 Податок на ChatGPT — що зміниться для українців з 2025 року

15:34 Зеленський поговорив з Сирським — яка ситуація на фронті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

Text

15:51 Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків

Text

14:32 Констанкевич назвала кількість військових пенсіонерів в Україні

Text

14:17 Ткаченко пояснив, чому люди повертаються на ТОТ

Text

13:29 Експерт сказав, скільки триватимуть відключення світла

Text

13:19 Бронювання від мобілізації — нардеп назвала основну проблему

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:02 Мирний план Трампа та заява Сирського про війну — ефір День.LIVE

Text

08:00 Ситуація на кордоні з Польщею і Taurus для ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

24 листопада 2024
Text

14:26 Ющенко сказав, якою була б Україна, якби вступила в НАТО раніше

23 листопада 2024
Text

13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

22 листопада 2024
Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"