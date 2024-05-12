Новое наступление россиян — Новини.LIVE расспросили харьковчан, как они оценивают угрозу

Российские войска в пятницу, 10 мая, начали новое наступление на Харьковскую область. По данным главы ОВА Олега Синегубова, уже сегодня количество населенных пунктов, где продолжаются бои, увеличилось.

Что думают по поводу угрозы харьковчане, расспросили Новини.LIVE.

Наступление России на Харьков — мнение жителей города

В субботу харьковчане пошли на церковную службу. Журналист расспросил людей возле храма, боятся ли они русского наступления на город.

"Ощущения нормальные, все будет хорошо. Не боимся", — ответил мужчина.

Также на видео видно, что жизнь в городе продолжается — дети играют на площадке, рядом ждут родители. Одна из мам рассказала, что есть тревожность, но ее семья следит за ситуацией и новостями.

"Остаемся дома, пока никуда не собираемся, все в зависимости от ситуации. Вот мой ребенок бегает, в мяч играет, пока все спокойно, вышли, гуляем, живем дальше, работаем", — отметила она.

Другая мать, гулявшая с ребенком на площадке, поделилась, что родом из Волчанска и переехала в Харьков в начале полномасштабного вторжения, чтобы рожать.

"Для нас это еще болезненнее, потому что это моя родина. Надеемся, верим в ВСУ и будем надеяться, что все будет хорошо и мы никуда из нашего дома не будем уезжать", — сказала женщина.

Также журналист спросил у продавцов киосков с цветами по поводу их настроений.

"Да, они там под Харьковом, но их погонят к себе домой и будут они сидеть у себя дома. Цветы продолжают покупать", — поделилась девушка.

Другие жители города заметили, что даже во время прилетов харьковчане спокойно живут — ходят в школу, гуляют и работают. В то же время пенсионеры в парке отметили, что выходят на прогулку каждый вечер, если нет воздушной тревоги.

Напомним, из приграничных населенных пунктов в Харьковской области уже несколько дней проводят эвакуацию. В частности, уже удалось вывезти более 4000 человек, а в Волчанске остаются более 500 украинцев.

Также представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что украинская разведка знала о планах российских кафиров наступать в Харьковской области. Действия противника в этом направлении начались по известному графику.