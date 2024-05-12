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Новий наступ росіян — Новини.LIVE розпитали харків'ян, як вони оцінюють загрозу

Новий наступ росіян — Новини.LIVE розпитали харків'ян, як вони оцінюють загрозу

12 травня 2024 р. 18:51

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18:51 Новий наступ росіян — Новини.LIVE розпитали харків'ян, як вони оцінюють загрозу

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18:51 Новий наступ росіян — Новини.LIVE розпитали харків'ян, як вони оцінюють загрозу

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17:20 У Львові відбувся марафон на підтримку українських військових — участь взяли й ветерани

Text

16:47 Учасники акції FreeAzov знову зібралися в центрі Києва для підтримки військовополонених

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Text

20:43 Кривонос пояснив, чому варто знищувати підприємства з виготовлення зброї в Росії

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17:30 Вступ України до ЄС в найближчі десять років — чи вірять в це кияни

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12:12 Крулько розповів, як інформаційна політика могла б пришвидшити вступ України до НАТО та ЄС

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Російські війська у п'ятницю, 10 травня, розпочали новий наступ на Харківську область. За даними голови ОВА Олега Синєгубова, вже сьогодні кількість населених пунктів, де тривають бої, збільшилася.

Що думають стосовно загрози харків'яни, розпитали Новини.LIVE.

Наступ Росії на Харків — думка мешканців міста

У суботу харків'яни пішли на церковну службу. Журналіст розпитав людей біля храму, чи бояться вони російського наступу на місто.

"Відчуття нормальні, все буде добре. Не боїмося", — відповів чоловік.

Також на відео видно, що життя в місті триває — діти граються на майданчику, поруч чекають батьки. Одна з мам розповіла, що тривожність є, але її сім'я стежить за ситуацією та новинами.

"Залишаємося вдома, поки нікуди не збираємося, все залежно від ситуації. Он моя дитина бігає в м'яч грає, поки що все спокійно, вийшли, гуляємо, живемо далі, працюємо", — зазначила вона.

Інша матір, яка гуляла з дитиною на майданчику, поділилася, що родом з Вовчанська і переїхала в Харків на початку повномасштабного вторгнення, аби народжувати.

"Для нас це ще болючіше, тому що це моя батьківщина. Надіємося, віримо в ЗСУ і будемо надіятися, що все буде добре і ми нікуди з нашого дому не будемо їхати", — сказала жінка.

Також журналіст запитав у продавців кіосків з квітами щодо їх настроїв.

"Так, вони там під Харковом, але їх поженуть до себе додому і будуть вони сидіти в себе дома. Квіти продовжують купувати", — поділилася дівчина.

Інші мешканки міста зауважили, що навіть під час прильотів харків'яни спокійно живуть — ходять в школу, гуляти та працюють. Водночас пенсіонери в парку зазначили, що виходять на прогулянку кожного вечора, якщо немає повітряної тривоги.

Нагадаємо, з прикордонних населених пунктів на Харківщині вже кілька днів проводять евакуацію. Зокрема, вже вдалося вивезти понад 4000 людей, а у Вовчанську лишаються понад 500 українців.

Також представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що українська розвідка знала про плани російських окупантів наступати в Харківській області. Дії противника на цьому напрямку розпочалися за графіком, який був відомий.

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18:43 Повітряна тривога в Україні — окупанти запустили ракети

18:36 Умєров повідомив, на які професії є попит у рекрутингових центрах ЗСУ

18:30 Палало все — одеська бригада показала кадри знищення ворожої сили

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:47 Учасники акції FreeAzov знову зібралися в центрі Києва для підтримки військовополонених

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