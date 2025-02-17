Несокрушимый и крепкий — как живет экопарк в Харькове в войну

Харьковский Экопарк Фельдмана продолжает свою работу, несмотря на сложные условия и разрушения, причиненные полномасштабной войной. С первых дней вторжения территория зоопарка подвергалась постоянным обстрелам, в результате чего было уничтожено около 90% инфраструктуры, а многие животные погибли. Однако сотрудники парка не оставили своих подопечных и сделали все возможное для их спасения и дальнейшего восстановления экопарка.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Российские оккупанты неоднократно обстреливали экопарк Фельдмана

С начала войны Экопарк оказался в зоне активных боевых действий. Вражеские обстрелы, артиллерийские удары и даже фосфорные бомбы нанесли серьезный ущерб зоопарку.

На момент вторжения здесь проживало более 5 000 животных 300 различных видов, и перед персоналом встала задача их срочной эвакуации.

К сожалению, в процессе спасения шесть волонтеров и работников экопарка погибли под огнем, жертвуя собой ради спасения животных. Среди потерь оказались и 300 животных, включая редких приматов, птиц и оленей.

Экопарк продолжает работать и радовать харьковчан и гостей города

Несмотря на трагические события, зоопарк не прекратил свою деятельность. Сотрудники и волонтеры ежедневно работают над восстановлением вольеров, созданием безопасных условий для оставшихся и возвращенных животных.

Со времени освобождения Харькова от оккупантов в экопарке ведутся активные восстановительные работы, а вход для посетителей остается бесплатным.

Иппотерапия стала очень популярной во время войны

Одной из особенностей Экопарка остается программа иппотерапии — реабилитация с помощью лошадей.

Этот метод помогает как взрослым, так и детям справляться со стрессом и психологическими травмами.

Работа Экопарка в такие сложные времена символизирует стойкость и силу духа людей, которые занимаются животными, несмотря на все трудности. Это место стало не только приютом для животных, но и важным центром психологической поддержки для всех, кто его посещает.

Напомним, в конце марта 2024 года в "Фельдман Экопарк", который расположен в Харьковской области, вернулся амурский тигр. Животное было эвакуировано из-за полномасштабного вторжения России в Украину и обстрелов.

Кроме того, недавно в экопарке "Фельдман" на Харьковщине на свет появились двое кольцехвостых (кошачьих) лемуров.