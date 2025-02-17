Незламний та міцний — як живе Харківський екопарк під час війни

Харківський Екопарк Фельдмана продовжує свою роботу, незважаючи на складні умови та руйнування, заподіяні повномасштабною війною. З перших днів вторгнення територія зоопарку зазнавала постійних обстрілів, внаслідок чого було знищено близько 90% інфраструктури, а багато тварин загинули. Однак співробітники парку не залишили своїх підопічних і зробили все можливе для їхнього порятунку та подальшого відновлення екопарку.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Російські окупанти неодноразово обстрілювали екопарк Фельдмана

З початку війни Екопарк опинився у зоні активних бойових дій. Ворожі обстріли, артилерійські удари і навіть фосфорні бомби завдали серйозної шкоди зоопарку.

На момент вторгнення тут проживало понад 5 000 тварин 300 різних видів, і перед персоналом постало завдання їхньої термінової евакуації.

На жаль, у процесі порятунку шість волонтерів та працівників екопарку загинули під вогнем, жертвуючи собою заради порятунку тварин. Серед втрат виявились і 300 тварин, включаючи рідкісних приматів, птахів та оленів.

Екопарк продовжує працювати та радувати харків'ян та гостей міста

Незважаючи на трагічні події, зоопарк не припинив своєї діяльності. Співробітники та волонтери щодня працюють над відновленням вольєрів, створенням безпечних умов для решти та повернених тварин.

З часу звільнення Харкова від окупантів в екопарку ведуться активні відновлювальні роботи, а вхід для відвідувачів залишається безкоштовним.

Іпотерапія стала дуже популярною під час війни

Однією з особливостей Екопарку залишається програма іпотерапії — реабілітація за допомогою коней.

Цей метод допомагає як дорослим, так і дітям справлятися зі стресом та психологічними травмами.

Робота Екопарку в такі складні часи символізує стійкість і силу духу людей, які опікуються тваринами, незважаючи на всі труднощі. Це місце стало не лише притулком для тварин, а й важливим центром психологічної підтримки для всіх, хто його відвідує.

Нагадаємо, наприкінці березня 2024 року у "Фельдман Екопарк", який розташований у Харківській області, повернувся амурський тигр. Тварина була евакуйована через повномасштабне вторгнення Росії в Україну та обстріли.

Крім того, нещодавно в екопарку "Фельдман" на Харківщині на світ з'явилися двоє кільцехвостих (котячих) лемурів.