Наступление россиян на Харьковщине —Волошин заявил о частичной стабилизации ситуации

Российские войска продолжают наступательные действия на севере Харьковской области. В то же время, оперативная ситуация на этом направлении остается сложной.

Об этом заявил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире Ранок.LIVE в четвер, 16 мая.

Ситуация на Харьковском направлении

"Обстановка остается сложной и динамично меняется. Наши Силы обороны и безопасности в целом и все привлеченные подразделения смогли частично стабилизировать ситуацию", — сказал Волошин.

Он рассказал, что оккупантов, которые заходят на Харьковщину, уничтожают всеми возможными средствами и способами. Для этого воины используют артиллерию, дроны и пехоту. За прошедшие сутки на этом направлении произошло 11 боевых столкновений.

"В настоящее время противник своими действиями пытается обеспечить благоприятные условия для дальнейшего продвижения, чтобы занять более выгодные позиции на местности", — отметил представитель Харьковского направления.

Основные усилия враг сосредотачивается на направлениях Липцев, Слобожанского, Старицы и Волчанска. По его словам, украинские бойцы продолжают предотвращать прорыв противника в глубину страны и срывают выполнение задач по установлению полного контроля над северной частью области.

Ранее аналитики ISW отмечали, что темп российского наступления в Харьковской области снизился. В общей сложности враг продвинулся не более чем на восемь километров от границы.

Также в Институте изучения войны считают, что действия украинских сил в Харьковской области ограничены из-за запрета Запада использовать предоставленное вооружение по территории РФ.