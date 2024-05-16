Наступ росіян на Харківщині — Волошин заявив про часткову стабілізацію ситуації

Російські війська продовжують наступальні дії на півночі Харківської області. Водночас оперативна ситуація на цьому напрямку залишається складною.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 16 травня.

Ситуація на Харківському напрямку

"Обстановка залишається складною й динамічно змінюється. Наші Сили оборони й безпеки в цілому й усі залучені підрозділи змогли частково стабілізувати ситуацію", — сказав Волошин.

Він розповів, що окупантів, які заходять на Харківщину, знищують всіма можливими засобами й способами. Для цього воїни використовують артилерію, дрони та піхоту. Протягом минулої доби на цьому напрямку відбулося 11 бойових зіткнень.

"Наразі противник своїми діями намагається забезпечити сприятливі умови для подальшого просування, щоб зайняти більш вигідні позиції на місцевості", — зазначив речник Харківського напрямку.

Основні зусилля ворог зосереджує на напрямках Липців, Слобожанського, Стариці та Вовчанська. За його словами, українські бійці продовжують запобігати прориву противника в глибину країни та зривають виконання завдань щодо встановлення повного контролю над північною частиною області.

Раніше аналітики ISW зазначали, що темп російського наступу в Харківській області знизився. Загалом ворог просунувся не більше ніж на вісім кілометрів від кордону.

Також в Інституті вивчення війни вважають, що дії українських сил на Харківщині обмежені через заборону Заходу використовувати надане озброєння по території РФ.