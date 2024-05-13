Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Наступление оккупантов в Харьковской области — Гавриш назвал цель РФ arrow
Наступление оккупантов в Харьковской области — Гавриш назвал цель РФ

Наступление оккупантов в Харьковской области — Гавриш назвал цель РФ

13 мая 2024 г. 12:52

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

12:54 В Волчанске оккупанты умышленно отстрелили палец гражданскому — в прокуратуре назвали причину

Text

12:52 Наступление оккупантов в Харьковской области — Гавриш назвал цель РФ

Text

08:00 Российское наступление на Харьковщину и мобилизация заключенных — эфир Ранок.LIVE

12 мая 2024
Text

23:52 Бои за Харьковщину — украинские защитники проинформировали о ходе событий в Волчанске

Text

18:51 Новое наступление россиян — Новини.LIVE расспросили харьковчан, как они оценивают угрозу

Text

17:20 Во Львове прошел марафон в поддержку украинских военных — приняли участие и ветераны

Text

16:47 Участники акции FreeAzov снова собрались в центре Киева для поддержки военнопленных

11 мая 2024
Text

20:43 Кривонос объяснил, почему следует уничтожать предприятия по изготовлению оружия в России

Text

18:41 Кривонос заявил, что закон о мобилизации должен быть равным для всех

Text

17:30 Вступление Украины в ЕС в ближайшие десять лет — верят ли в это киевляне

Text

12:54 В Волчанске оккупанты умышленно отстрелили палец гражданскому — в прокуратуре назвали причину

Text

12:52 Наступление оккупантов в Харьковской области — Гавриш назвал цель РФ

Text

08:00 Российское наступление на Харьковщину и мобилизация заключенных — эфир Ранок.LIVE

12 мая 2024
Text

23:52 Бои за Харьковщину — украинские защитники проинформировали о ходе событий в Волчанске

Text

18:51 Новое наступление россиян — Новини.LIVE расспросили харьковчан, как они оценивают угрозу

Text

17:20 Во Львове прошел марафон в поддержку украинских военных — приняли участие и ветераны

Text

16:47 Участники акции FreeAzov снова собрались в центре Киева для поддержки военнопленных

11 мая 2024
Text

20:43 Кривонос объяснил, почему следует уничтожать предприятия по изготовлению оружия в России

Text

18:41 Кривонос заявил, что закон о мобилизации должен быть равным для всех

Text

17:30 Вступление Украины в ЕС в ближайшие десять лет — верят ли в это киевляне

Первый заместитель СНБО в 2008-2011 годах Степан Гавриш заявил, что в настоящее время Россия преследует цель разрушить Харьков и превратить его в так называемую буферную зону. Это, по его словам, нужно врагу для того, чтобы помешать Вооруженным Силам Украины наносить удары по Белгороду и Курску.

Об этом Гавриш сказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 13 мая.

Цель наступления РФ в Харьковской области

"Россия ставит перед собой новые цели — создать плацдарм, с которого можно наносить ракетно-артиллерийские удары по Харькову. Он должен быть превращен, с точки зрения России, в гуманитарную яму на манер Мариуполя, Авдеевки и других", — сказал Гавриш, говоря о целях оккупантов в Харьковской области.

Он добавил, что враг также может преследовать цель создания определенной ситуации, когда украинские защитники вынуждены будут перебрасывать силы на Харьковское направление.

"Еще одно направление, которое, вероятно, преследует Россия, это очевидно — создать определенное давление на Купянско-Лиманскую группировку, чтобы увеличить вход РФ на эти территории", — сказал Гавриш.

Напомним, 10 мая Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что российские оккупанты начали новую волну наступления на Харьковщине.

Под постоянным вражеским огнем — Волчанск. Спасатели показали кадры города, который располагается в 10 км от российской границы. В населенном пункте осталось около 400 человек. До войны было около 18 000.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

12:57 Воздушная тревога распространяется по Украине — какая угроза

Text

12:54 В Волчанске оккупанты умышленно отстрелили палец гражданскому — в прокуратуре назвали причину

Text

12:52 Наступление оккупантов в Харьковской области — Гавриш назвал цель РФ

12:50 Командовал боевиками РФ в Крыму — правоохранители разоблачили госпредателя

12:46 В Донецкой области взорвали авто российского депутата-боевика ЧВК "Вагнер"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:43 По нефтебазе и электроподстанции в России ударили беспилотники СБУ, — источник

12:40 В Луганской области оккупанты остались без стратегических резервов горючего — что известно

12:20 Планировали устроить офисы — в Одессе прекращена застройка в центре

12:19 ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор"

12:18 В Луганской области раздаются взрывы — что известно

12:57 Воздушная тревога распространяется по Украине — какая угроза

12:50 Командовал боевиками РФ в Крыму — правоохранители разоблачили госпредателя

12:46 В Донецкой области взорвали авто российского депутата-боевика ЧВК "Вагнер"

12:43 По нефтебазе и электроподстанции в России ударили беспилотники СБУ, — источник

12:40 В Луганской области оккупанты остались без стратегических резервов горючего — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:20 Планировали устроить офисы — в Одессе прекращена застройка в центре

12:19 ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор"

12:18 В Луганской области раздаются взрывы — что известно

12:15 ПриватБанк упростил обмен валют — что надо знать

12:12 День памяти Валерия Лобановского — главные достижения в карьере тренера

12:10 Российскому "Газпрому" предсказывают большое падение — почему компания будет и дальше терять деньги

05:57 Цены на аренду в Украине — как в Киеве изменились цены на жилье в мае

Новость с видео

05:46 Новые правила покупки валюты в Украине — что изменилось и какое влияние будет на курс доллара

04:48 Что можно бесплатно забрать на OLX — ТОП самых странных вещей, которые украинцы отдают бесплатно

12 мая 2024

05:56 87% эффективности — как ВСУ научились сбивать Х-101

05:09 Евровидение-2024: падения, взлеты и скандалы — Новини.LIVE з места событий

11 мая 2024

05:57 Х-101 — что известно об уникальных ракетах, которыми РФ обстреливает Украину

10 мая 2024
Эксклюзив

17:39 Новые штрафы от ТЦК — как уклонистов будут лишать имущества и что "светит" тем, у кого взять нечего

Эксклюзив

17:00 Будем учить женщин водить трактор — аграрии Одесчины о продуктовом фронте

12:01 Трамп требует от нефтяных компаний вернуть его в Белый дом — что предлагает в обмен

Text

12:54 В Волчанске оккупанты умышленно отстрелили палец гражданскому — в прокуратуре назвали причину

Text

12:52 Наступление оккупантов в Харьковской области — Гавриш назвал цель РФ

Text

08:00 Российское наступление на Харьковщину и мобилизация заключенных — эфир Ранок.LIVE

12 мая 2024
Text

23:52 Бои за Харьковщину — украинские защитники проинформировали о ходе событий в Волчанске

Text

18:51 Новое наступление россиян — Новини.LIVE расспросили харьковчан, как они оценивают угрозу

Text

17:20 Во Львове прошел марафон в поддержку украинских военных — приняли участие и ветераны

Text

16:47 Участники акции FreeAzov снова собрались в центре Киева для поддержки военнопленных

11 мая 2024
Text

20:43 Кривонос объяснил, почему следует уничтожать предприятия по изготовлению оружия в России

Text

18:41 Кривонос заявил, что закон о мобилизации должен быть равным для всех

Text

17:30 Вступление Украины в ЕС в ближайшие десять лет — верят ли в это киевляне