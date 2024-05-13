Наступление оккупантов в Харьковской области — Гавриш назвал цель РФ

Первый заместитель СНБО в 2008-2011 годах Степан Гавриш заявил, что в настоящее время Россия преследует цель разрушить Харьков и превратить его в так называемую буферную зону. Это, по его словам, нужно врагу для того, чтобы помешать Вооруженным Силам Украины наносить удары по Белгороду и Курску.

Об этом Гавриш сказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 13 мая.

Цель наступления РФ в Харьковской области

"Россия ставит перед собой новые цели — создать плацдарм, с которого можно наносить ракетно-артиллерийские удары по Харькову. Он должен быть превращен, с точки зрения России, в гуманитарную яму на манер Мариуполя, Авдеевки и других", — сказал Гавриш, говоря о целях оккупантов в Харьковской области.

Он добавил, что враг также может преследовать цель создания определенной ситуации, когда украинские защитники вынуждены будут перебрасывать силы на Харьковское направление.

"Еще одно направление, которое, вероятно, преследует Россия, это очевидно — создать определенное давление на Купянско-Лиманскую группировку, чтобы увеличить вход РФ на эти территории", — сказал Гавриш.

Напомним, 10 мая Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что российские оккупанты начали новую волну наступления на Харьковщине.

Под постоянным вражеским огнем — Волчанск. Спасатели показали кадры города, который располагается в 10 км от российской границы. В населенном пункте осталось около 400 человек. До войны было около 18 000.