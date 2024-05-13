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Наступ окупантів на Харківщині — Гавриш назвав мету РФ

Наступ окупантів на Харківщині — Гавриш назвав мету РФ

13 травня 2024 р. 12:52

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12:52 Наступ окупантів на Харківщині — Гавриш назвав мету РФ

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08:00 Російський наступ на Харківщину та мобілізація увʼязнених — ефір Ранок.LIVE

12 травня 2024
Text

23:52 Бої за Харківщину — українські захисники проінформували про перебіг подій у Вовчанську

Text

18:51 Новий наступ росіян — Новини.LIVE розпитали харків'ян, як вони оцінюють загрозу

Text

17:20 У Львові відбувся марафон на підтримку українських військових — участь взяли й ветерани

Text

16:47 Учасники акції FreeAzov знову зібралися в центрі Києва для підтримки військовополонених

11 травня 2024
Text

20:43 Кривонос пояснив, чому варто знищувати підприємства з виготовлення зброї в Росії

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Перший заступник РНБО у 2008-2011 роках Степан Гавриш заявив, що наразі Росія має на меті зруйнувати Харків та перетворити його на так звану буферну зону. Це, за його словами, потрібне ворогу для того, щоб перешкодити Збройним Силам України завдавати ударів по Бєлгороду та Курську.

Про це Гавриш сказав у ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 13 травня. 

Мета наступу РФ на Харківщині

"Росія ставить перед собою нові цілі — створити плацдарм, з якого можна наносити ракетно-артилерійські удари по Харкову. Він має бути перетворений, з точки зору Росії, у гуманітарну яму на манер Маріуполя, Авдіївки та інших", — сказав Гавриш, говорячи про мету окупантів на Харківщині. 

Він додав, що ворог також може мати на меті створення певної ситуації, коли українські захисники змушені будуть перекидати сили на Харківський напрямок.

"Ще один напрямок, який ймовірно переслідує Росія, це очевидно — створити певний тиск на Купʼянсько-Лиманське угрупування, аби збільшити вхід РФ на ці території", — сказав Гавриш.

Нагадаємо, 10 травня Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що російські окупанти розпочали нову хвилю наступу на Харківщині. 

Під постійним ворожим вогнем — Вовчанськ. Рятувальники показали кадри міста, яке розташовується за 10 км від російського кордону. У населеному пункті залишилось близько 400 жителів. До війни було майже 18 000. 

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13:15 Наступ росіян на Харківщину — експерт попередив про найбільш гарячу ділянку фронту

13:15 Нардеп пояснив, як працюватиме електронний кабінет військовозобов'язаного

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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