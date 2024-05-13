Наступ окупантів на Харківщині — Гавриш назвав мету РФ

Перший заступник РНБО у 2008-2011 роках Степан Гавриш заявив, що наразі Росія має на меті зруйнувати Харків та перетворити його на так звану буферну зону. Це, за його словами, потрібне ворогу для того, щоб перешкодити Збройним Силам України завдавати ударів по Бєлгороду та Курську.

Про це Гавриш сказав у ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 13 травня.

Мета наступу РФ на Харківщині

"Росія ставить перед собою нові цілі — створити плацдарм, з якого можна наносити ракетно-артилерійські удари по Харкову. Він має бути перетворений, з точки зору Росії, у гуманітарну яму на манер Маріуполя, Авдіївки та інших", — сказав Гавриш, говорячи про мету окупантів на Харківщині.

Він додав, що ворог також може мати на меті створення певної ситуації, коли українські захисники змушені будуть перекидати сили на Харківський напрямок.

"Ще один напрямок, який ймовірно переслідує Росія, це очевидно — створити певний тиск на Купʼянсько-Лиманське угрупування, аби збільшити вхід РФ на ці території", — сказав Гавриш.

Нагадаємо, 10 травня Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що російські окупанти розпочали нову хвилю наступу на Харківщині.

Під постійним ворожим вогнем — Вовчанськ. Рятувальники показали кадри міста, яке розташовується за 10 км від російського кордону. У населеному пункті залишилось близько 400 жителів. До війни було майже 18 000.