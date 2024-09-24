Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Нардеп объяснил, почему трудно защитить Харьков системами ПВО arrow
Нардеп объяснил, почему трудно защитить Харьков системами ПВО

Нардеп объяснил, почему трудно защитить Харьков системами ПВО

24 сентября 2024 г. 21:37

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

21:37 Нардеп объяснил, почему трудно защитить Харьков системами ПВО

Text

17:51 Атака на Харьков и миллион новых повесток от ТЦК – эфир Вечір.LIVE

Text

14:07 Нардеп объяснил, что нужно учитывать, прежде чем отправлять бойцов на передовую

Text

13:16 Подполковник ВСУ назвал оружие РФ, которого не хватает украинским военным

Text

13:00Зеленский в США и угроза окружения Угледара — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:27 ТЦК нуждается в реформах — нардеп предложил перейти на систему НАТО

Text

12:25 Нардеп назвала сценарий, по которому можно поднять зарплаты военным

Text

11:10 Нардеп объяснила, почему многие задержанные коррупционеры не осуждаются

Text

10:06 Военный ВСУ поделился самым креативным способом применения дронов

Text

08:00 Коррупция в прокуратуре и встреча Зеленского с Шольцом в США — эфир Ранок.LIVE

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

21:37 Нардеп объяснил, почему трудно защитить Харьков системами ПВО

Text

17:51 Атака на Харьков и миллион новых повесток от ТЦК – эфир Вечір.LIVE

Text

14:07 Нардеп объяснил, что нужно учитывать, прежде чем отправлять бойцов на передовую

Text

13:16 Подполковник ВСУ назвал оружие РФ, которого не хватает украинским военным

Text

13:00 Зеленский в США и угроза окружения Угледара — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:27 ТЦК нуждается в реформах — нардеп предложил перейти на систему НАТО

Text

12:25 Нардеп назвала сценарий, по которому можно поднять зарплаты военным

Text

11:10 Нардеп объяснила, почему многие задержанные коррупционеры не осуждаются

Text

10:06 Военный ВСУ поделился самым креативным способом применения дронов

Text

08:00 Коррупция в прокуратуре и встреча Зеленского с Шольцом в США — эфир Ранок.LIVE

Народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что Харьков очень тяжело защитить системами ПВО. По его словам, враг будет пытаться уничтожить новейшие Patriot, которых в Украине недостаточно.

Об этом он сообщил в эфире Вечір.LIVE во вторник, 24 сентября.

Нагорняк о защите Харькова

Нагорняк отметил, что оглашение тревоги в Харькове иногда объявляется только после прилетов ракет, что обусловлено его близостью к линии фронта и России.

"Что может спасти Харьков и область? По-моему, это личные визиты мировых лидеров, которые будут приезжать в Харьков, а не только в Киев, Бучу или Ирпень", — отметил депутат.

Напомним, во вторник, 24 сентября, россияне нанесли удар по многоэтажке в Харькове. Известно о трех погибших.

Также мы сообщали, что российская оккупационная армия на протяжении последних суток около десяти раз ударила по Харьковской области и Харькову разным типом вооружения. В результате вражеских обстрелов погибла и пострадала.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Text

21:37 Нардеп объяснил, почему трудно защитить Харьков системами ПВО

21:31 Отключение света в Одессе — какие графики на завтра

21:28 На Волыни мужчина хотел пересечь границу за взятку — что решил суд

20:51 Дело бизнес-партнера Коломойского передали в суд — в чем обвиняют

20:35 В Харькове возросло количество пострадавших в результате российской атаки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:32 Синоптики сообщили, жителям каких областей следует готовиться к дождям завтра

20:22 Белый дом не услышал убедительных аргументов относительно ударов по РФ, — СМИ

20:04 Кличко стал лучшим боксером ХХI века — он обошел Усика и брата Виталия

20:00 Три законных причины для отказа от повестки ТЦК

19:54 Строительство мусороперерабатывающего завода во Львове остановили

21:31 Отключение света в Одессе — какие графики на завтра

21:28 На Волыни мужчина хотел пересечь границу за взятку — что решил суд

20:51 Дело бизнес-партнера Коломойского передали в суд — в чем обвиняют

20:35 В Харькове возросло количество пострадавших в результате российской атаки

20:32 Синоптики сообщили, жителям каких областей следует готовиться к дождям завтра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:22 Белый дом не услышал убедительных аргументов относительно ударов по РФ, — СМИ

20:04 Кличко стал лучшим боксером ХХI века — он обошел Усика и брата Виталия

20:00 Три законных причины для отказа от повестки ТЦК

19:54 Строительство мусороперерабатывающего завода во Львове остановили

19:38 Отказ от отсрочки — когда ТЦК имеют право принимать такое решение

Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

Text

21:37 Нардеп объяснил, почему трудно защитить Харьков системами ПВО

Text

17:51 Атака на Харьков и миллион новых повесток от ТЦК – эфир Вечір.LIVE

Text

14:07 Нардеп объяснил, что нужно учитывать, прежде чем отправлять бойцов на передовую

Text

13:16 Подполковник ВСУ назвал оружие РФ, которого не хватает украинским военным

Text

13:00 Зеленский в США и угроза окружения Угледара — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:27 ТЦК нуждается в реформах — нардеп предложил перейти на систему НАТО

Text

12:25 Нардеп назвала сценарий, по которому можно поднять зарплаты военным

Text

11:10 Нардеп объяснила, почему многие задержанные коррупционеры не осуждаются

Text

10:06 Военный ВСУ поделился самым креативным способом применения дронов

Text

08:00 Коррупция в прокуратуре и встреча Зеленского с Шольцом в США — эфир Ранок.LIVE