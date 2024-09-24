Нардеп объяснил, почему трудно защитить Харьков системами ПВО

Народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что Харьков очень тяжело защитить системами ПВО. По его словам, враг будет пытаться уничтожить новейшие Patriot, которых в Украине недостаточно.

Об этом он сообщил в эфире Вечір.LIVE во вторник, 24 сентября.

Нагорняк о защите Харькова

Нагорняк отметил, что оглашение тревоги в Харькове иногда объявляется только после прилетов ракет, что обусловлено его близостью к линии фронта и России.

"Что может спасти Харьков и область? По-моему, это личные визиты мировых лидеров, которые будут приезжать в Харьков, а не только в Киев, Бучу или Ирпень", — отметил депутат.

Напомним, во вторник, 24 сентября, россияне нанесли удар по многоэтажке в Харькове. Известно о трех погибших.

Также мы сообщали, что российская оккупационная армия на протяжении последних суток около десяти раз ударила по Харьковской области и Харькову разным типом вооружения. В результате вражеских обстрелов погибла и пострадала.