Нардеп пояснив, чому важко захистити Харків системами ППО

Народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що Харків надзвичайно важко захистити системами ППО. За його словами, ворог буде намагатися знищити новітні Patriot, яких в Україні недостатньо.

Про це він повідомив в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 24 вересня.

Нагорняк про захист Харкова

Нагорняк зазначив, що оголошення тривоги в Харкові іноді оголошується лише після прильотів ракет, що зумовлено його близькістю до лінії фронту та Росії.

"Що може врятувати Харків і область? На мою думку, це особисті візити світових лідерів, які приїжджатимуть до Харкова, а не лише до Києва, Бучі чи Ірпеня", — зазначив депутат.

Нагадаємо, у вівторок, 24 вересня, росіяни завдали удару по багатоповерхівці у Харкові. Відомо про трьох загиблих.

Також ми повідомляли, що російська окупаційна армія упродовж останньої доби близько десяти разів вдарила по Харківській області та Харкову різним типом озброєння. Внаслідок ворожих обстрілів є загибла та постраждала.