Конфликтолог Шульга объяснил, почему роспропаганда активно обсуждает штурм Харькова

Российские пропагандисты активно обсуждают предстоящий штурм Харькова, чтобы вызвать у россиян эйфорию от военных "успехов" ВС РФ. Они хотят показать, что враг не за населенные пункты сражается, а пытаются спровоцировать прямую угрозу Харькову.

Об этом заявил директор Института конфликтологии Александр Шульга в прямом эфире Ранок.LIVE.

Роспропаганда мечтает захватить Харьков

Спикер добавил, что пропагандисты начали снова использовать методички 2015 года.

"Если вы посмотрите на Z-каналы, они снова используют терминологию начала вторжения. И даже не вторжение в 2022 году, а в 2015 году, когда они массово зашли на территорию Донецкой и Луганской областей, когда уже там не эти условные "ДНР", "ЛНР", а именно вошли кадровые военные. Они это называют "северным ветром", — сказал Шульга.

Битва за Волчанск

Напомним, 10 мая войска России начали наступление на севере Харьковской области, навязав бои за Волчанск. По данным СМИ, Россия планирует оттеснить ВСУ от границы и создать буферную зону.

Впоследствии в Генштабе ВСУ сообщили, что врагу удалось потеснить за город. В то же время глава ХОГА Олег Синегубов заявил, что бои на северных окрестностях Волчанска до сих пор продолжаются, а враг, недавно захвативший село Лукьянцы, продолжает свои попытки продвинуться по Липецкому направлению.