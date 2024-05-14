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Конфликтолог Шульга объяснил, почему роспропаганда активно обсуждает штурм Харькова

Конфликтолог Шульга объяснил, почему роспропаганда активно обсуждает штурм Харькова

14 мая 2024 г. 19:14

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19:14 Конфликтолог Шульга объяснил, почему роспропаганда активно обсуждает штурм Харькова

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17:50 Ситуация в Харьковской области и угроза для Сумщины — эфир Новини.LIVE

Text

14:40 Россияне перед наступлением осуществляют атаку ядовитыми газами, — Козинчук

Text

13:32 Гаврилечко назвал главную проблему в вопросе возведения фортификаций

Text

13:23 Военный психолог прокомментировал риски наступления россиян в Харьковской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:20 Повестка для ветерана ВСУ — политтехнолог Завгородний прокомментировал инцидент

Text

10:09 Демченко раскритиковал законопроект об обнародовании местонахождения родственников чиновников

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Российские пропагандисты активно обсуждают предстоящий штурм Харькова, чтобы вызвать у россиян эйфорию от военных "успехов" ВС РФ. Они хотят показать, что враг не за населенные пункты сражается, а пытаются спровоцировать прямую угрозу Харькову.

Об этом заявил директор Института конфликтологии Александр Шульга в прямом эфире Ранок.LIVE.

Роспропаганда мечтает захватить Харьков

Спикер добавил, что пропагандисты начали снова использовать методички 2015 года.

"Если вы посмотрите на Z-каналы, они снова используют терминологию начала вторжения. И даже не вторжение в 2022 году, а в 2015 году, когда они массово зашли на территорию Донецкой и Луганской областей, когда уже там не эти условные "ДНР", "ЛНР", а именно вошли кадровые военные. Они это называют "северным ветром", — сказал Шульга.

Битва за Волчанск

Напомним, 10 мая войска России начали наступление на севере Харьковской области, навязав бои за Волчанск. По данным СМИ, Россия планирует оттеснить ВСУ от границы и создать буферную зону.

Впоследствии в Генштабе ВСУ сообщили, что врагу удалось потеснить за город. В то же время глава ХОГА Олег Синегубов заявил, что бои на северных окрестностях Волчанска до сих пор продолжаются, а враг, недавно захвативший село Лукьянцы, продолжает свои попытки продвинуться по Липецкому направлению.

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19:55 Зеленский рассказал, чем занимается Сырский во время наступления россиян на Харьковскую область

19:52 Две российские ракеты, летевшие на Харьков, не взорвались

19:26 Во Львовской политехнике обустроят лабораторию с симуляцией атомного реактора

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

19:12 Пограничники назвали самый распространенный способ незаконно переплыть Тысу

19:08 Монобанк запустил сбор на дроны для военных — сколько уже задонатили украинцы

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14:40 Россияне перед наступлением осуществляют атаку ядовитыми газами, — Козинчук

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13:32 Гаврилечко назвал главную проблему в вопросе возведения фортификаций

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13:23 Военный психолог прокомментировал риски наступления россиян в Харьковской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:20 Повестка для ветерана ВСУ — политтехнолог Завгородний прокомментировал инцидент

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21:45 Как выживает оккупированный Крым за последние 10 лет — Чубаров в эфире Новини.LIVE