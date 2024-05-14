Конфліктолог Шульга пояснив, чому роспропаганда активно обговорює штурм Харкова

Російські пропагандисти активно обговорюють майбутній штурм Харкова, аби викликати у росіян ейфорію від військових "успіхів" ЗС РФ. Вони хочуть показати, що ворог не за населені пункти б'ється, а намагаються спровокувати пряму загрозу Харкову.

Про це заявив директор Інституту конфліктології Олександр Шульга в прямому ефірі Ранок.LIVE.

Роспропаганда мріє захопити Харків

Спікер додав, що пропагандисти почали знову використовувати методички 2015 року.

"Якщо ви подивитеся на Z-канали, вони знову використовують термінологію початку вторгнення. І навіть не вторгнення 2022 року, а 2015 року, коли вони масово зайшли на територію Донецької й Луганської областей, коли вже там не ці умовні "ДНР", "ЛНР", а саме зайшли кадрові військові. Вони це називають "північним вітром", — сказав Шульга.

Битва за Вовчанськ

Нагадаємо, 10 травня війська Росії розпочали наступ на півночі Харківської області, нав'язавши бої за Вовчанськ. За даними ЗМІ, Росія планує відтіснити ЗСУ від кордону, та створити буферну зону.

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили, що ворога вдалося потіснити за місто. Водночас глава ХОДА Олег Синєгубов заявив, що бої на північних околицях Вовчанська досі тривають, а ворог, який нещодавно захопив село Лук'янці, продовжує свої намагання просунутися Липецьким напрямком.