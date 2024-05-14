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Конфліктолог Шульга пояснив, чому роспропаганда активно обговорює штурм Харкова

Конфліктолог Шульга пояснив, чому роспропаганда активно обговорює штурм Харкова

14 травня 2024 р. 19:14

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19:14 Конфліктолог Шульга пояснив, чому роспропаганда активно обговорює штурм Харкова

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17:50 Ситуація на Харківщині та загроза для Сумщини — ефір Новини.LIVE

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14:40 Росіяни перед наступом здійснюють атаку отруйними газами, — Козінчук

Text

13:32 Гаврилечко назвав головну проблему у питанні зведення фортифікацій

Text

13:23 Військовий психолог прокоментував ризики наступу росіян на Харківщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:20 Повістка для ветерана ЗСУ — політтехнолог Завгородній прокоментував інцидент

Text

10:09 Демченко розкритикував законопроєкт про оприлюднення місцезнаходження родичів посадовців

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07:59 Посилення наступу РФ на Харківщині, нові фортифікації та будівництво метро — ефір Новини.LIVE

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Російські пропагандисти активно обговорюють майбутній штурм Харкова, аби викликати у росіян ейфорію від військових "успіхів" ЗС РФ. Вони хочуть показати, що ворог не за населені пункти б'ється, а намагаються спровокувати пряму загрозу Харкову.

Про це заявив директор Інституту конфліктології Олександр Шульга в прямому ефірі Ранок.LIVE.

Роспропаганда мріє захопити Харків

Спікер додав, що пропагандисти почали знову використовувати методички 2015 року.

"Якщо ви подивитеся на Z-канали, вони знову використовують термінологію початку вторгнення. І навіть не вторгнення 2022 року, а 2015 року, коли вони масово зайшли на територію Донецької й Луганської областей, коли вже там не ці умовні "ДНР", "ЛНР", а саме зайшли кадрові військові. Вони це називають "північним вітром", — сказав Шульга.

Битва за Вовчанськ

Нагадаємо, 10 травня війська Росії розпочали наступ на півночі Харківської області, нав'язавши бої за Вовчанськ. За даними ЗМІ, Росія планує відтіснити ЗСУ від кордону, та створити буферну зону. 

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили, що ворога вдалося потіснити за місто. Водночас глава ХОДА Олег Синєгубов заявив, що бої на північних околицях Вовчанська досі тривають, а ворог, який нещодавно захопив село Лук'янці, продовжує свої намагання просунутися Липецьким напрямком.

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18:55 Прокуратура розпочала розслідування погроз журналістам "Української правди"

18:54 Путін зустрінеться з Сі Цзіньпіном в Китаї, стали відомі дати

18:45 Порти Великої Одеси неспинно завантажують судна — що відомо про експорт

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:34 Окупанти створили екологічну катастрофу в Маріуполі та отруюють Азовське море — свіжі кадри

18:25 На Закарпатті гості на весіллі посварилися з нареченим і пішли пішки до Словаччини

18:20 В Україні судитимуть сина екснардепа-регіонала за організацію замовного вбивства

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19:14 Конфліктолог Шульга пояснив, чому роспропаганда активно обговорює штурм Харкова

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17:50 Ситуація на Харківщині та загроза для Сумщини — ефір Новини.LIVE

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14:40 Росіяни перед наступом здійснюють атаку отруйними газами, — Козінчук

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13:32 Гаврилечко назвав головну проблему у питанні зведення фортифікацій

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13:23 Військовий психолог прокоментував ризики наступу росіян на Харківщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:20 Повістка для ветерана ЗСУ — політтехнолог Завгородній прокоментував інцидент

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10:09 Демченко розкритикував законопроєкт про оприлюднення місцезнаходження родичів посадовців

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07:59 Посилення наступу РФ на Харківщині, нові фортифікації та будівництво метро — ефір Новини.LIVE

13 травня 2024
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22:57 Військовий аналітик Черник пояснив, чому російська армія не може дійти до Дніпра

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21:45 Як виживає окупований Крим за останні 10 років — Чубаров в ефірі Новини.LIVE