Слышала, как под завалами горели люди — харьковчанка об ударе РФ

Харьковчанка Мария чудом выжила после российского удара беспилотником-камикадзе "Шахед" по многоэтажке в Основянском районе города. Атака произошла ночью 7 июня.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE с места событий.

Как все происходило

Девушка рассказывает, что после обстрела оказалась под завалами дома и провела там около трех часов.

"Я была в постели, когда все произошло. Легла в позе эмбриона и только успела накрыться одеялом. Потом - тишина, пламя, и я перестала чувствовать конечности", — вспоминает Мария.

По ее словам, самым страшным был момент, когда она услышала, как заживо сгорают люди.

"Невозможно описать то бессилие, когда слышишь, как приближается дым, и знаешь, что еще несколько секунд — и все. На девятом этаже сгорели две женщины, я слышала их крики. Понимала: я следующая", — рассказывает харьковчанка.

Марии удалось выжить. Но взрыв унес жизнь ее домашнего любимца — кота, который был с ней еще с 2017 года. Его нашли мертвым под столом — животное не выдержало ядовитого дыма.

Напомним, российские войска 7 июля атаковали Харьков и еще семь населенных пунктов области. В результате обстрелов погиб один человек, еще 40 получили ранения, среди них есть дети.

А в ГСЧС показали первые минуты после атаки РФ на Харьков.