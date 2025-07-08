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Чула, як під завалами горіли люди — харків’янка про удар РФ

Чула, як під завалами горіли люди — харків’янка про удар РФ

08 липня 2025 р. 20:59

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Харків’янка Марія дивом вижила після російського удару безпілотником-камікадзе "Шахед" по багатоповерхівці в Основʼянському районі міста. Атака сталася вночі 7 червня.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE з місця подій.

Як все відбувалося

Дівчина розповідає, що після обстрілу опинилася під завалами будинку й провела там близько трьох годин.

"Я була в ліжку, коли все сталося. Лягла в позі ембріона й лише встигла накритися ковдрою. Потім — тиша, полум’я, і я перестала відчувати кінцівки", — згадує Марія.

За її словами, найстрашнішим був момент, коли вона почула, як живцем згорають люди.

"Неможливо описати те безсилля, коли чуєш, як наближається дим, і знаєш, що ще кілька секунд — і все. На дев’ятому поверсі згоріли дві жінки, я чула їхні крики. Розуміла: я наступна", — розповідає харків'янка.

Марії вдалося вижити. Але вибух забрав життя її домашнього улюбленця — кота, який був із нею ще з 2017 року. Його знайшли мертвим під столом — тварина не витримала отруйного диму.

Нагадаємо, російські війська 7 липня атакували Харків та ще сім населених пунктів області. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 40 отримали поранення, серед них є діти. 

А в ДСНС показали перші хвилини після атаки РФ на Харків.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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