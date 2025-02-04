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Атака на Изюм — Мацюкин проинформировал о состоянии раненых

Атака на Изюм — Мацюкин проинформировал о состоянии раненых

4 февраля 2025 г. 21:38

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Российские захватчики во вторник, 4 февраля, осуществили ракетный удар по городу Изюм Харьковской области. В результате обстрела погибли пять человек, много раненых.

Об этом заявил заместитель городского головы Изюма Владимир Мацюкин в эфире Вечір.LIVE.

Атака на Изюм 4 февраля

"По моей информации, поисковые работы завершены. Погибли пять человек и более 50 обратились за помощью в медицинские учреждения", — сказал Мацюкин.

По его словам, три человека находятся в тяжелом состоянии — они прооперированы в больнице. В то же время более 50 пострадавших имеют травмы различной степени тяжести: это порезы, травмы головы, гематомы, вывихи и тому подобное. Всем им оказали медицинскую помощь.

Напомним, для удара по Изюму российские войска применили ракету "Искандер". В распоряжении Новини.LIVE появилось фото обломков.

Также стало известно, что среди пяти погибших в Изюме была беременная женщина. Она приехала в паспортный стол для оформления документов.

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