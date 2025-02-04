Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Атака на Ізюм — Мацюкін проінформував щодо стану поранених arrow
Атака на Ізюм — Мацюкін проінформував щодо стану поранених

Атака на Ізюм — Мацюкін проінформував щодо стану поранених

04 лютого 2025 р. 21:38

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

21:38 Атака на Ізюм — Мацюкін проінформував щодо стану поранених

Text

19:57 Випадки СЗЧ в армії — Михайленко пояснив процедуру повернення

Text

17:58 Скалецька пояснила, які напрямки фінансувала USAID в Україні

Text

17:50 Проведення виборів в Україні до кінця року — ефір Вечір.LIVE

Text

15:25 Стало відомо, ким був п'ятий загиблий в Ізюмі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:04 Термін повернення після СЗЧ можуть продовжити, — нардеп

Text

13:48 Костенко заявив, що РФ роками отримувала цінні ресурси України

Text

13:04 У Зеленського заявили про зустріч із Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:28 Мазурашу запропонував перевіряти моральну придатність до служби

Text

10:58 Експерт пояснив, як Україна долатиме кризу кадрів на ринку праці

Text

21:38 Атака на Ізюм — Мацюкін проінформував щодо стану поранених

Text

19:57 Випадки СЗЧ в армії — Михайленко пояснив процедуру повернення

Text

17:58 Скалецька пояснила, які напрямки фінансувала USAID в Україні

Text

17:50 Проведення виборів в Україні до кінця року — ефір Вечір.LIVE

Text

15:25 Стало відомо, ким був п'ятий загиблий в Ізюмі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:04 Термін повернення після СЗЧ можуть продовжити, — нардеп

Text

13:48 Костенко заявив, що РФ роками отримувала цінні ресурси України

Text

13:04 У Зеленського заявили про зустріч із Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:28 Мазурашу запропонував перевіряти моральну придатність до служби

Text

10:58 Експерт пояснив, як Україна долатиме кризу кадрів на ринку праці

Російські загарбники у вівторок, 4 лютого, здійснили ракетний удар по місту Ізюм Харківської області. Внаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей, багато поранених.

Про це заявив заступник міського голови Ізюма Володимир Мацюкін в ефірі Вечір.LIVE.

Атака на Ізюм 4 лютого

"За моєю інформацією, пошукові роботи завершені. Загинули п'ять людей і понад 50 звернулися за допомогою до медичних закладів", — сказав Мацюкін.

За його словами, троє людей перебувають в тяжкому стані — вони прооперовані в лікарні. Водночас понад 50 постраждалих мають травми різних ступенів тяжкості: це порізи, травми голови, гематоми, вивихи тощо. Всім їм надали медичну допомогу. 

Нагадаємо, для удару по Ізюму російські війська застосували ракету "Іскандер". У розпорядженні Новини.LIVE з'явилося фото уламків.

Також стало відомо, що серед п'яти загиблих в Ізюмі була вагітна жінка. Вона приїхала до паспортного столу для оформлення документів.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

21:38 Атака на Ізюм — Мацюкін проінформував щодо стану поранених

21:10 Відмова у наданні субсидії — чи можна оскаржити рішення ПФУ

21:01 Буданов прокоментував інформацію про вихід КНДР з Курщини

20:57 Графіки відключень на завтра — коли в одеситів буде світло

20:55 Зінченко подарував квартиру переселенцям зі знищеного Бахмута

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:29 Росія вдарила по інтернату в Суджі — Лубінець відреагував

20:20 Пенсії деяким українцям платитимуть по-новому — що зміниться

20:10 РНБО оголосить нові санкції — відеозвернення Зеленського

20:08 Що потрібно зробити власникам квартир площею понад 60 кв. м

20:02 Труп дитини у морозильці — батьків судять

21:10 Відмова у наданні субсидії — чи можна оскаржити рішення ПФУ

21:01 Буданов прокоментував інформацію про вихід КНДР з Курщини

20:57 Графіки відключень на завтра — коли в одеситів буде світло

20:55 Зінченко подарував квартиру переселенцям зі знищеного Бахмута

20:29 Росія вдарила по інтернату в Суджі — Лубінець відреагував

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:20 Пенсії деяким українцям платитимуть по-новому — що зміниться

20:10 РНБО оголосить нові санкції — відеозвернення Зеленського

20:08 Що потрібно зробити власникам квартир площею понад 60 кв. м

20:02 Труп дитини у морозильці — батьків судять

20:00 Коли чужа дитина надає право на відстрочку

06:40 Нові ціни латуні — скільки платять за кольоровий метал у лютому

06:22 Що відбувається на ринку праці в Україні та де найвищі зарплати

3 лютого 2025
Ексклюзив

14:52 Фільм Мстислава Чернова на кінофестивалі Sundance — як це було

06:47 Чи нападе РФ на НАТО – порівняння армій і озброєння

06:40 Ціни на алюміній у лютому — нові тарифи на брухт в Україні

2 лютого 2025

06:40 Ціни на мідь у лютому — як оновилась вартість брухту в Україні

1 лютого 2025

14:20 Тарифи, продукти, оренда та курс — яких цін очікувати у лютому

06:40 В Україні дорожчає метал — ціни за 1 кг брухту у лютому

06:23 Від актора до міністра оборони США — хто такий Піт Хегсет

06:22 Перспективи розвитку ШІ в Україні — реальність чи сподівання

Text

21:38 Атака на Ізюм — Мацюкін проінформував щодо стану поранених

Text

19:57 Випадки СЗЧ в армії — Михайленко пояснив процедуру повернення

Text

17:58 Скалецька пояснила, які напрямки фінансувала USAID в Україні

Text

17:50 Проведення виборів в Україні до кінця року — ефір Вечір.LIVE

Text

15:25 Стало відомо, ким був п'ятий загиблий в Ізюмі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:04 Термін повернення після СЗЧ можуть продовжити, — нардеп

Text

13:48 Костенко заявив, що РФ роками отримувала цінні ресурси України

Text

13:04 У Зеленського заявили про зустріч із Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:28 Мазурашу запропонував перевіряти моральну придатність до служби

Text

10:58 Експерт пояснив, як Україна долатиме кризу кадрів на ринку праці