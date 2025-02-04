Атака на Ізюм — Мацюкін проінформував щодо стану поранених

Російські загарбники у вівторок, 4 лютого, здійснили ракетний удар по місту Ізюм Харківської області. Внаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей, багато поранених.

Про це заявив заступник міського голови Ізюма Володимир Мацюкін в ефірі Вечір.LIVE.

Атака на Ізюм 4 лютого

"За моєю інформацією, пошукові роботи завершені. Загинули п'ять людей і понад 50 звернулися за допомогою до медичних закладів", — сказав Мацюкін.

За його словами, троє людей перебувають в тяжкому стані — вони прооперовані в лікарні. Водночас понад 50 постраждалих мають травми різних ступенів тяжкості: це порізи, травми голови, гематоми, вивихи тощо. Всім їм надали медичну допомогу.

Нагадаємо, для удару по Ізюму російські війська застосували ракету "Іскандер". У розпорядженні Новини.LIVE з'явилося фото уламків.

Також стало відомо, що серед п'яти загиблих в Ізюмі була вагітна жінка. Вона приїхала до паспортного столу для оформлення документів.