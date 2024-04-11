Врач Комаровский рассказал о радиации в случае подрыва оккупированной Запорожской АЭС

Если оккупанты взорвут ЗАЭС — экологической катастрофы не произойдет. Поскольку все реакторы на атомной станции давно остановлены.

Об этом в среду, 10 апреля, в эфире Новости.LIVE заявил украинский врач-педиатр Евгений Комаровский.

ЗАЭС нужна оккупантам для дефицита электроэнергии в Украине

Врач Комаровский уверяет, что украинцы могут не бояться взрывов на ЗАЭС и не глотать йодсодержащие таблетки.

"Все реакторы на Запорожской АЭС остановлены. Нет ядерной реакции. Нет выброса радиоактивных изотопов. Могут быть страшные, ужасные материальные потери. Ведь станция стоит миллиарды долларов. Чего этим тварям стоит ее разрушить? Они умышленно это могут сделать, чтобы мы потеряли еще одну атомную станцию", — убежден Евгений Комаровский.

По словам Комаровского, если российские оккупанты все же развалят реактор, то на территории, где он находится, будет умеренное загрязнение. Радиоактивного облака – не будет.

Напомним, 7 апреля на территории ЗАЭС произошел взрыв беспилотника. После длительного затишья российские оккупанты снова организовали провокации на Запорожской атомной станции.

Ранее в ГУР отрицали свою причастность к вооруженным провокациям на ЗАЭС и назвали виновников.