Лікар Комаровський розповів про радіацію у разі підриву окупованої Запорізької АЕС

Якщо окупанти підірвуть ЗАЕС — екологічної катастрофи не станеться. Оскільки всі реактори на атомній станції давно зупинені.

Про це у середу, 10 квітня, в ефірі Новини.LIVE заявив український лікар-педіатр Євген Комаровський.

ЗАЕС потрібна окупантам для створення дефіциту електроенергії

Лікар Комаровський запевняє, що українці можуть не боятися вибухів на ЗАЕС і не ковтати йодовмісні пігулки.

"Всі реактори на Запорізькій АЕС зупинені. Немає ядерної реакції. Немає викиду радіоактивних ізотопів. Можуть бути страшні, жахливі матеріальні втрати. Адже станція коштує мільярди доларів. Чого цим тварюкам варто її зруйнувати? Вони навмисне це можуть зробити, аби ми втратили ще одну атомну станцію", — переконаний Євген Комаровський.

За словами Комаровського, якщо російські окупанти все ж таки розвалять реактор, то на території, де він знаходиться, буде помірне забруднення. Радіоактивної хмари — не буде.

Нагадаємо, 7 квітня на території ЗАЕС стався вибух безпілотника. Після довгого періоду затишшя російські окупанти знову почали організовувати провокації на Запорізькій атомній станції.

Раніше у ГУР заперечили участь у збройних провокаціях на ЗАЕС і назвали винуватців.