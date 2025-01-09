Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины arrow
Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

9 января 2025 г. 22:50

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Text

21:59 Нардеп назвал, кто из военнообязанных получит штрафы

Text

19:46 Военный рассказал историю товарища, ушедшего в СЗЧ

Text

18:02 Срочное заявление Зеленского на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Эксперт назвал, сколько военных находятся в СОЧ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:39 Массовые обстрелы и блэкаут — Кипер ответил, как изменится Одесса

Text

14:36 Удар по Запорожью — в ОВА раскрыли детали атаки

Text

13:00 Венгрия угрожает сорвать вступление Украины в ЕС — эфир День.LIVE

Text

12:34 Нардеп предупредил о кризисе из-за проблем с бронированием

Text

10:11 Нардеп раскрыл причину переноса визита Келлога в Украину

Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Text

21:59 Нардеп назвал, кто из военнообязанных получит штрафы

Text

19:46 Военный рассказал историю товарища, ушедшего в СЗЧ

Text

18:02 Срочное заявление Зеленского на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Эксперт назвал, сколько военных находятся в СОЧ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:39 Массовые обстрелы и блэкаут — Кипер ответил, как изменится Одесса

Text

14:36 Удар по Запорожью — в ОВА раскрыли детали атаки

Text

13:00 Венгрия угрожает сорвать вступление Украины в ЕС — эфир День.LIVE

Text

12:34 Нардеп предупредил о кризисе из-за проблем с бронированием

Text

10:11 Нардеп раскрыл причину переноса визита Келлога в Украину

В 2024 году цены на пшеницу резко подскочили, что существенно повлияло на стоимость муки. Однако цены на хлеб выросли не сильно.

Об этом заявил народный депутат Дмитрий Соломчук в эфире День.LIVE в четверг, 9 января.

На сколько подорожал хлеб в Украине

По словам Соломчука, в прошлом году цены на пшеницу резко подскочили — с 3500–4500 грн за тонну до 8000–10 000 грн. Это существенно повлияло на стоимость муки, которая выросла почти вдвое.

Однако цены на хлеб выросли лишь на 20%. По словам нардепа, такого удалось достичь благодаря оптимизации расходов на другие составляющие, в частности электроэнергию, соль и сахар. Он также добавил, что мука остается ключевым, но не единственным фактором, который влияет на формирование стоимости хлеба.

"Вдвое хлеб точно не подорожал. Хотя стоимость муки выросла на 100%", — сказал он.

Ранее редакция Новини.LIVE отправилась в популярные супермаркеты в Киеве, чтобы исследовать цены на куриные яйца. Большинство супермаркетов предлагают различные скидки, категории и варианты продажи несколькими десятками.

Напомним, некоторые украинцы отдают за сало в супермаркетах до 1 000 грн за килограмм, но иногда находят бюджетный вариант за 300-400 грн.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

22:33 Военный пошел на кражу, чтобы забрать долг — что сказал суд

22:29 Зеленский встретился с Мелони — что обсудили

22:19 Канада выделила 300 млн долл помощи Украине — что закупят

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:03 Многодетного отца не увольняли из армии — что решил суд

Text

21:59 Нардеп назвал, кто из военнообязанных получит штрафы

21:53 Штраф от ТЦК — можно ли его уменьшить или отменить

21:22 Прорыв теплосети в центре Киева вызвал разрушения — видео

20:56 На каком этапе строительство Подольского моста — фоторепортаж

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

22:33 Военный пошел на кражу, чтобы забрать долг — что сказал суд

22:29 Зеленский встретился с Мелони — что обсудили

22:19 Канада выделила 300 млн долл помощи Украине — что закупят

22:03 Многодетного отца не увольняли из армии — что решил суд

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:53 Штраф от ТЦК — можно ли его уменьшить или отменить

21:22 Прорыв теплосети в центре Киева вызвал разрушения — видео

20:56 На каком этапе строительство Подольского моста — фоторепортаж

20:47 Погода удивит — синоптики предупредили несколько областей

20:33 Отключения света в Одессе — какие прогнозы на завтра

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

7 января 2025

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Text

21:59 Нардеп назвал, кто из военнообязанных получит штрафы

Text

19:46 Военный рассказал историю товарища, ушедшего в СЗЧ

Text

18:02 Срочное заявление Зеленского на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Эксперт назвал, сколько военных находятся в СОЧ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:39 Массовые обстрелы и блэкаут — Кипер ответил, как изменится Одесса

Text

14:36 Удар по Запорожью — в ОВА раскрыли детали атаки

Text

13:00 Венгрия угрожает сорвать вступление Украины в ЕС — эфир День.LIVE

Text

12:34 Нардеп предупредил о кризисе из-за проблем с бронированием

Text

10:11 Нардеп раскрыл причину переноса визита Келлога в Украину