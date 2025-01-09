Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

В 2024 году цены на пшеницу резко подскочили, что существенно повлияло на стоимость муки. Однако цены на хлеб выросли не сильно.

Об этом заявил народный депутат Дмитрий Соломчук в эфире День.LIVE в четверг, 9 января.

На сколько подорожал хлеб в Украине

По словам Соломчука, в прошлом году цены на пшеницу резко подскочили — с 3500–4500 грн за тонну до 8000–10 000 грн. Это существенно повлияло на стоимость муки, которая выросла почти вдвое.

Однако цены на хлеб выросли лишь на 20%. По словам нардепа, такого удалось достичь благодаря оптимизации расходов на другие составляющие, в частности электроэнергию, соль и сахар. Он также добавил, что мука остается ключевым, но не единственным фактором, который влияет на формирование стоимости хлеба.

"Вдвое хлеб точно не подорожал. Хотя стоимость муки выросла на 100%", — сказал он.

Ранее редакция Новини.LIVE отправилась в популярные супермаркеты в Киеве, чтобы исследовать цены на куриные яйца. Большинство супермаркетов предлагают различные скидки, категории и варианты продажи несколькими десятками.

Напомним, некоторые украинцы отдают за сало в супермаркетах до 1 000 грн за килограмм, но иногда находят бюджетный вариант за 300-400 грн.