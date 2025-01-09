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Здорожчання хліба в Україні — нардеп назвав причини

Здорожчання хліба в Україні — нардеп назвав причини

09 січня 2025 р. 22:50

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18:02 Термінова заява Зеленського на "Рамштайні" — ефір Вечір.LIVE

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17:29 Експерт назвав, скільки військових перебувають у СЗЧ

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У 2024 році ціни на пшеницю різко підскочили, що суттєво вплинуло на вартість борошна. Однак ціни на хліб зросли не сильно.

Про це заявив народний депутат Дмитро Соломчук в ефірі День.LIVE у четвер, 9 січня.

На скільки здорожчав хліб в Україні

За словами Соломчука, минулого року ціни на пшеницю різко підскочили — з 3500–4500 грн за тонну до 8000–10 000 грн. Це суттєво вплинуло на вартість борошна, яка зросла майже вдвічі.

Однак ціни на хліб зросли лише на 20%. За словами нардепа, такого вдалося досягти завдяки оптимізації витрат на інші складові, зокрема електроенергію, сіль і цукор. Він також додав, що борошно залишається ключовим, але не єдиним фактором, який впливає на формування вартості хліба.

"Вдвічі хліб точно не здорожчав. Хоча вартість борошна виросла на 100%", — сказав він.

Раніше редакція Новини.LIVE вирушила до популярних супермаркетів у Києві, щоб дослідити ціни на курячі яйця. Більшість супермаркетів пропонують різні знижки, категорії та варіанти продажу кількома десятками.

Нагадаємо, деякі українці віддають за сало в супермаркетах до 1 000 грн за кілограм, але іноді знаходять бюджетний варіант за 300-400 грн.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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