Здорожчання хліба в Україні — нардеп назвав причини

У 2024 році ціни на пшеницю різко підскочили, що суттєво вплинуло на вартість борошна. Однак ціни на хліб зросли не сильно.

Про це заявив народний депутат Дмитро Соломчук в ефірі День.LIVE у четвер, 9 січня.

На скільки здорожчав хліб в Україні

За словами Соломчука, минулого року ціни на пшеницю різко підскочили — з 3500–4500 грн за тонну до 8000–10 000 грн. Це суттєво вплинуло на вартість борошна, яка зросла майже вдвічі.

Однак ціни на хліб зросли лише на 20%. За словами нардепа, такого вдалося досягти завдяки оптимізації витрат на інші складові, зокрема електроенергію, сіль і цукор. Він також додав, що борошно залишається ключовим, але не єдиним фактором, який впливає на формування вартості хліба.

"Вдвічі хліб точно не здорожчав. Хоча вартість борошна виросла на 100%", — сказав він.

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