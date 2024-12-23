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За решетку за обнаженное фото — Железняк раскритиковал закон

За решетку за обнаженное фото — Железняк раскритиковал закон

23 декабря 2024 г. 19:56

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20:23 Токар назвал наиболее уязвимые к взлому реестры в Украине

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19:56 За решетку за обнаженное фото — Железняк раскритиковал закон

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17:50 Решение Зеленского касаемо РФ и смена послов — эфир Вечір.LIVE

Text

14:41 Враг сменил тактику — военный прокомментировал штурмы на Курщине

Text

13:50 Нардеп сказал, почему Данилова не назначили послом в Молдове

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:14 Зеленский изменил тактику по переговорам с РФ — эфир День.LIVE

Text

13:01 Множественное гражданство — нардеп высказался о законопроекте

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08:00 Экстренно! "Сигнал" Зеленскому от Трампа, — эфир Ранок.LIVE

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Народный депутат Ярослав Железняк поднял проблему применения устаревшего законодательства по порнографии. Политик отметил, что за последние девять месяцев 45 человек получили приговоры по этой статье, а максимальное наказание достигает пяти лет лишения свободы.

Об этом Железняк в эфире программы Вечір.LIVE.

https://t.me/novynylive/132765

Что сказал Железняк о устаревшем законе о порно

"Это не столь опасное деяние, чтобы сажать людей на столь длительные сроки", — подчеркнул он.

Железняк обратил внимание на абсурдность ситуации, когда даже пересылка интимного фото между взрослыми людьми, например супругами, может стать основанием для уголовного преследования.

Также депутат подчеркнул, что правоохранители, даже во время войны, продолжают активно применять эту статью, "кошмаря" граждан.

"За последние три года действующая в Украине легальная индустрия уплатила более 125 миллионов долларов налогов в бюджет", — добавил Железняк.

Политик призвал к пересмотру законодательства, отмечая необходимость модернизации подходов к таким вопросам в современном обществе.

Напомним, украинцы, работающие на платформе Onlyfans, получили около 123 млн долларов за три года, но не платили налоги. В Верховной Раде зарегистрировали доработанный законопроект о декриминализации порно.

Также  мы писали, что житель Волынской области развлекался тем, что снимал секс-видео в главной роли с собой, а затем отправлял это своим друзьям. Мужчина отметил, что не знал, что его поступок — это криминал. Молодой человек не подозревал, что за распространение порно, даже частного, действует статья уголовного кодекса.

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19:52 РФ сбросила УАБы на Запорожскую область — есть раненая

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Text

19:56 За решетку за обнаженное фото — Железняк раскритиковал закон

Text

17:50 Решение Зеленского касаемо РФ и смена послов — эфир Вечір.LIVE

Text

14:41 Враг сменил тактику — военный прокомментировал штурмы на Курщине

Text

13:50 Нардеп сказал, почему Данилова не назначили послом в Молдове

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:14 Зеленский изменил тактику по переговорам с РФ — эфир День.LIVE

Text

13:01 Множественное гражданство — нардеп высказался о законопроекте

Text

08:00 Экстренно! "Сигнал" Зеленскому от Трампа, — эфир Ранок.LIVE

21 декабря 2024
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00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
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23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК