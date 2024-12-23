За решетку за обнаженное фото — Железняк раскритиковал закон

Народный депутат Ярослав Железняк поднял проблему применения устаревшего законодательства по порнографии. Политик отметил, что за последние девять месяцев 45 человек получили приговоры по этой статье, а максимальное наказание достигает пяти лет лишения свободы.

Об этом Железняк в эфире программы Вечір.LIVE.

Что сказал Железняк о устаревшем законе о порно

"Это не столь опасное деяние, чтобы сажать людей на столь длительные сроки", — подчеркнул он.

Железняк обратил внимание на абсурдность ситуации, когда даже пересылка интимного фото между взрослыми людьми, например супругами, может стать основанием для уголовного преследования.

Также депутат подчеркнул, что правоохранители, даже во время войны, продолжают активно применять эту статью, "кошмаря" граждан.

"За последние три года действующая в Украине легальная индустрия уплатила более 125 миллионов долларов налогов в бюджет", — добавил Железняк.

Политик призвал к пересмотру законодательства, отмечая необходимость модернизации подходов к таким вопросам в современном обществе.

Напомним, украинцы, работающие на платформе Onlyfans, получили около 123 млн долларов за три года, но не платили налоги. В Верховной Раде зарегистрировали доработанный законопроект о декриминализации порно.

Также мы писали, что житель Волынской области развлекался тем, что снимал секс-видео в главной роли с собой, а затем отправлял это своим друзьям. Мужчина отметил, что не знал, что его поступок — это криминал. Молодой человек не подозревал, что за распространение порно, даже частного, действует статья уголовного кодекса.