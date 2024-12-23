За ґрати за оголене фото — Железняк розкритикував закон

Народний депутат Ярослав Железняк підняв проблему застосування застарілого законодавства щодо порнографії. Політик зазначив, що за останні дев’ять місяців 45 осіб отримали вироки за цією статтею, а максимальне покарання сягає п’яти років позбавлення волі.

Про це Железняк в ефірі програми Вечір.LIVE.

Що сказав Железняк про застарілий закон про порно

"Це не настільки небезпечне діяння, щоб саджати людей на такі тривалі строки", — наголосив він.

Железняк звернув увагу на абсурдність ситуації, коли навіть пересилання інтимного фото між дорослими людьми, наприклад, подружжям, може стати підставою для кримінального переслідування.

Також депутат підкреслив, що правоохоронці, навіть під час війни, продовжують активно застосовувати цю статтю, "кошмарячи" громадян.

"За останні три роки легальна індустрія, яка діє в Україні, сплатила понад 125 мільйонів доларів податків до бюджету", — додав Железняк.

Політик закликав до перегляду законодавства, наголошуючи на необхідності модернізації підходів до таких питань у сучасному суспільстві.

Нагадаємо, українці, які працюють на платформі Onlyfans, отримали близько 123 млн доларів за три роки, але не сплачували податки. У Верховній Раді зареєстрували доопрацьований законопроєкт про декриміналізацію порно.

Також ми писали, що мешканець Волинської області розважався тим, що знімав секс-відео в головній ролі із собою, а потім відправляв це своїм друзям. Чоловік зазначив, що не знав, що його вчинок — це кримінал. Молодик не підозрював, що за розповсюдження порно, навіть приватного, діє стаття кримінального кодексу.