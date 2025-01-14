ВПЛ не могут воспользоваться єОселею — Андрющенко назвал причину

В Украине работает программа ипотеки на жилье "єОселя", по которой некоторые граждане имеют право приобрести недвижимость по сниженному проценту. Однако большинство внутренне перемещенных лиц не могут себе этого позволить.

Об этом заявил глава "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко в эфире День.LIVE.

Ипотека на жилье

По словам Андрющенко, мало у кого из ВПЛ с оккупированных территорий есть первый взнос для покупки квартиры. Особенно речь идет о гражданах, например, из Мариуполя, которые потеряли все из-за российской оккупации.

"Даже те деньги, которые им удалось вывезти, они потратили на собственное обустройство. Сейчас эта программа просто недоступна для ВПЛ", — сказал он.

Она хорошо будет работать для ветеранов и молодежи. Однако относительно ВПЛ — это будет касаться до 10% таких граждан, которые смогли восстановить свою жизнь и устроиться на работу.

"Оно все звучит хорошо, но на практике оно для ВПЛ не работает", — добавил Андрющенко.

Напомним, в Украине с конца января ВПЛ смогут получить субсидию на аренду жилья. Помощь будут предоставлять украинцам, которые заключили договор с арендодателем.

Также в Минсоцполитики ответили, что будет с выплатами для ВПЛ в январе 2025 года.