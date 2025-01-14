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ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

14 січня 2025 р. 15:14

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15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

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13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

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13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

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12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

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12:06 Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

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09:47 Військовий назвав кількість бійців, які служать в ЗСУ

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В Україні працює програма іпотеки на житло "єОселя", якою деякі громадяни мають право придбати нерухомість за зниженим відсотком. Однак більшість внутрішньо переміщених осіб не можуть собі цього дозволити.

Про це заявив голова "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко в ефірі День.LIVE.

Іпотека на житло

За словами Андрющенка, мало в кого з ВПО з окупованих територій є перший внесок для купівлі квартири. Особливо йдеться про громадян, наприклад, з Маріуполя, які втратили все через російську окупацію.

"Навіть ті гроші, які їм вдалося вивезти, вони витратили на власне облаштування. Наразі ця програма просто недоступна для ВПО", — сказав він.

Вона добре працюватиме для ветеранів та молоді. Однак щодо ВПО — це стосуватиметься до 10% таких громадян, які змогли відновити своє життя і влаштуватися на роботу.

"Воно все звучить добре, але на практиці воно для ВПО не працює", — додав Андрющенко.

Нагадаємо, в Україні з кінця січня ВПО зможуть отримати субсидію на оренду житла. Допомогу надаватимуть українцям, які уклали договір з орендодавцем.

Також у Мінсоцполітики відповіли, що буде з виплатами для ВПО у січні 2025 року.

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16:37 Підрив Каховської ГЕС — Крим назавжди залишився без прісної води

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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