Стоимость электроэнергии для населения вырастет — сколько придется платить

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что стоимость электроэнергии для населения в 2025 году вырастет. Платить придется 6,5–7 гривен.

Об этом Олег Попенко сказал в эфире День.LIVE в среду, 2 октября.

Стоимость электроэнергии в 2025 году

По словам Попенко, за 2-3 года тариф может достичь 8-9 гривен. Он отметил, что это озвучили представители ДТЭК и YASNO. Эксперт отметил, что несмотря на обещания правительства не повышать стоимость на коммунальные услуги, это касается лишь нескольких услуг.

"В законе, который был принят в августе 2022 года, речь идет о всего трех коммунальных услугах: теплоснабжение, горячее водоснабжение и распределение газа. Все остальные коммунальные услуги не прописаны в законе", — добавил Попенко.

Напомним, некоторые украинцы могут оформить льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг в октябре 2024 года. Для этого следует подпадать под критерии льготных категорий лиц.

Также в октябре украинцы могут не переживать по поводу повышения тарифов на электроэнергию. Во втором месяце осени тарифы на свет в Украине в целом не изменятся, но есть одно исключение.