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Стоимость электроэнергии для населения вырастет — сколько придется платить

Стоимость электроэнергии для населения вырастет — сколько придется платить

2 октября 2024 г. 17:15

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17:15 Стоимость электроэнергии для населения вырастет — сколько придется платить

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13:42 В ВСУ объяснили, почему важно было освободить агрегатный завод в Волчанске

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13:38 В Польше политики не понимают, зачем Сикорский говорит о Волынской трагедии

Text

13:00 Ловушка в Угледаре и собственное производство оружия в Украине — эфир День.LIVE

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12:19 В Раде сообщили, заложены ли в новом госбюджете средства на развитие АЭС

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10:23 Нардеп раскритиковал увеличение расходов на чиновников в госбюджете

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08:00 Массовая казнь пленных военных ВСУ и новый генсек в НАТО — эфир Ранок.LIVE

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Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что стоимость электроэнергии для населения в 2025 году вырастет. Платить придется 6,5–7 гривен.

Об этом Олег Попенко сказал в эфире День.LIVE в среду, 2 октября.

Стоимость электроэнергии в 2025 году

По словам Попенко, за 2-3 года тариф может достичь 8-9 гривен. Он отметил, что это озвучили представители ДТЭК и YASNO. Эксперт отметил, что несмотря на обещания правительства не повышать стоимость на коммунальные услуги, это касается лишь нескольких услуг.

"В законе, который был принят в августе 2022 года, речь идет о всего трех коммунальных услугах: теплоснабжение, горячее водоснабжение и распределение газа. Все остальные коммунальные услуги не прописаны в законе", — добавил Попенко.

Напомним, некоторые украинцы могут оформить льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг в октябре 2024 года. Для этого следует подпадать под критерии льготных категорий лиц.

Также в октябре украинцы могут не переживать по поводу повышения тарифов на электроэнергию. Во втором месяце осени тарифы на свет в Украине в целом не изменятся, но есть одно исключение.

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17:54 Хотел 10 тыс. дол. за фиктивную справку об инвалидности — во Львове схватили мошенника

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:52 В Нью-Йорке устроили акцию ко Дню защитников и защитниц Украины — фото

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