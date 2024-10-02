Вартість електроенергії для населення зросте — скільки доведеться платити

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що вартість електроенергії для населення у 2025 році зросте. Платити доведеться 6,5-7 гривень.

Про це Олег Попенко сказав в ефірі День.LIVE у середу, 2 жовтня.

Вартість електроенергії в 2025 році

За словами Попенка, за 2-3 роки тариф може досягти 8-9 гривень. Він зазначив, що це озвучили представники ДТЕК та YASNO. Експерт наголосив, що попри обіцянки уряду не підвищувати вартість на комунальні послуги, це стосується лише декількох послуг.

"У законі, який був ухвалений у серпні 2022 року, йдеться про всього три комунальні послуги: теплопостачання, гаряче водопостачання і розподіл газу. Всі інші комунальні послуги не прописані в законі", — додав Попенко.

Нагадаємо, деякі українці можуть оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг у жовтні 2024 року. Для цього потрібно підпадати під критерії пільгових категорій осіб.

Також у жовтні українці можуть не переживати щодо підвищення тарифів на електроенергію. У другому місяці осені тарифи на світло в Україні в цілому не зміняться, але є один виняток.