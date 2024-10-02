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Вартість електроенергії для населення зросте — скільки доведеться платити

Вартість електроенергії для населення зросте — скільки доведеться платити

02 жовтня 2024 р. 17:15

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17:15 Вартість електроенергії для населення зросте — скільки доведеться платити

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13:42 У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

Text

13:38 У Польщі політики не розуміють, чому Сікорський говорить про Волинську трагедію

Text

13:00 Пастка у Вугледарі та власне виробництво зброї в Україні — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:19 У Раді повідомили, чи закладено у новому держбюджеті кошти на розвиток АЕС

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10:23 Нардеп розкритикував збільшення видатків на чиновників у держбюджеті

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08:00 Масова страта полонених військових ЗСУ та новий генсек в НАТО — ефір Ранок.LIVE

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Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що вартість електроенергії для населення у 2025 році зросте. Платити доведеться 6,5-7 гривень.

Про це Олег Попенко сказав в ефірі День.LIVE у середу, 2 жовтня.

Вартість електроенергії в 2025 році

За словами Попенка, за 2-3 роки тариф може досягти 8-9 гривень. Він зазначив, що це озвучили представники ДТЕК та YASNO. Експерт наголосив, що попри обіцянки уряду не підвищувати вартість на комунальні послуги, це стосується лише декількох послуг.

"У законі, який був ухвалений у серпні 2022 року, йдеться про всього три комунальні послуги: теплопостачання, гаряче водопостачання і розподіл газу. Всі інші комунальні послуги не прописані в законі", — додав Попенко.

Нагадаємо, деякі українці можуть оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг у жовтні 2024 року. Для цього потрібно підпадати під критерії пільгових категорій осіб.

Також у жовтні українці можуть не переживати щодо підвищення тарифів на електроенергію. У другому місяці осені тарифи на світло в Україні в цілому не зміняться, але є один виняток.

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18:34 У Харкові викрили викладачку університету, яка працювала на ФСБ

18:29 У USAID анонсували допомогу Україні розміром понад мільярд доларів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:22 BookForum у Львові — скільки видавництв будуть представлені на фестивалі цьогоріч

18:13 Адвокати пояснили, як оскаржити рішення ВЛК

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13:42 У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

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