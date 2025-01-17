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Украина увеличила мощности "зеленой" энергетики, — эксперт

Украина увеличила мощности "зеленой" энергетики, — эксперт

17 января 2025 г. 22:56

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22:56 Украина увеличила мощности "зеленой" энергетики, — эксперт

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18:56 Политтехнолог ответил, когда состоится встреча Трампа и Путина

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17:55 Заявление Сырского и цены на коммуналку — эфир Вечір.LIVE

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13:08 Байден раскрыл главный страх Путина, — эфир День.LIVE

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11:17 Скороход назвала причину приостановки работы комиссии по ТЦК

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09:52 Скороход объяснила, для чего могут использовать СЗЧ военные

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08:00 Ермак заявил о встрече Зеленского с Трампом — эфир Ранок.LIVE

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За 2024 год Украина добавила 670 МВт мощностей к "зеленой" энергетике.  Это больше, чем половина мощности одного атомного реактора.

Об этом сообщил председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 17 января.

Развитие "зеленой" энергетики в Украине

По словам Игнатьева, в первом полугодии 2024 года добавилось 200 МВт, а до конца того же года — еще 470 МВт. Общая мощность возобновляемой энергетики в Украине сейчас составляет 1,107 ГВт.

"Это больше, чем половина мощности одного атомного реактора", — отметил Игнатьев.

Эксперт добавил, что большая часть новых мощностей была построена бизнесом для собственных нужд.

"Однако в основном — это мощности, которые бизнес построил для собственных нужд. В первом полугодии 2024 года бизнес построил 200 МВт мощностей солнечных электростанций, преимущественно на крышах торговых центров, супермаркетов и логистических терминалов. В качестве примера, вблизи Хмельницкого, возле окружной дороги, одна из крупных компаний, занимающаяся продажей строительных материалов, строит логистический терминал. Это будет вторая в Украине солнечная электростанция, где солнечные панели устанавливаются не только на крышах, но и на фасадах здания", — подытожил он.

Ранее мы рассказывали, что малые модульные реакторы (ММР) могут стать более гибкой альтернативой для развития украинской атомной энергетики.

А в Николаевской области планируют оборудовать объекты инфраструктуры приборами для переработки ветряной и солнечной энергии.

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