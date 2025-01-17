Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

За 2024 рік Україна додала 670 МВт потужностей до "зеленої" енергетики. Це більше, ніж половина потужності одного атомного реактора.

Про це повідомив голова Ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі Вечір.LIVE в п'ятницю, 17 січня.

Розвиток "зеленої" енергетики в Україні

За словами Ігнатьєва, у першому півріччі 2024 року додалося 200 МВт, а до кінця того ж року — ще 470 МВт. Загальна потужність відновлювальної енергетики в Україні наразі становить 1,107 ГВт.

"Це більше, ніж половина потужності одного атомного реактора", — зазначив Ігнатьєв.

Експерт додав, що більша частина нових потужностей була збудована бізнесом для власних потреб.

"Однак здебільшого — це потужності, які бізнес збудував для власних потреб. У першому півріччі 2024 року бізнес збудував 200 МВт потужностей сонячних електростанцій, переважно на дахах торговельних центрів, супермаркетів та логістичних терміналів. Як приклад, поблизу Хмельницького, біля окружної дороги, одна з великих компаній, що займається продажем будівельних матеріалів, будує логістичний термінал. Це буде друга в Україні сонячна електростанція, де сонячні панелі встановлюються не лише на дахах, а й на фасадах будівлі", — підсумував він.

Раніше ми розповідали, що малі модульні реактори (ММР) можуть стати гнучкішою альтернативою для розвитку української атомної енергетики.

А в Миколаївській області планують обладнати об'єкти інфраструктури приладами для перероблення вітряної та сонячної енергії.