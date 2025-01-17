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Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

17 січня 2025 р. 22:56

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22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

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18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

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17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

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13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

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11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

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За 2024 рік Україна додала 670 МВт потужностей до "зеленої" енергетики. Це більше, ніж половина потужності одного атомного реактора.

Про це повідомив голова Ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі Вечір.LIVE в п'ятницю, 17 січня.

Розвиток "зеленої" енергетики в Україні

За словами Ігнатьєва, у першому півріччі 2024 року додалося 200 МВт, а до кінця того ж року — ще 470 МВт. Загальна потужність відновлювальної енергетики в Україні наразі становить 1,107 ГВт.

"Це більше, ніж половина потужності одного атомного реактора", — зазначив Ігнатьєв.

Експерт додав, що більша частина нових потужностей була збудована бізнесом для власних потреб.

"Однак здебільшого — це потужності, які бізнес збудував для власних потреб. У першому півріччі 2024 року бізнес збудував 200 МВт потужностей сонячних електростанцій, переважно на дахах торговельних центрів, супермаркетів та логістичних терміналів. Як приклад, поблизу Хмельницького, біля окружної дороги, одна з великих компаній, що займається продажем будівельних матеріалів, будує логістичний термінал. Це буде друга в Україні сонячна електростанція, де сонячні панелі встановлюються не лише на дахах, а й на фасадах будівлі", — підсумував він.

Раніше ми розповідали, що малі модульні реактори (ММР) можуть стати гнучкішою альтернативою для розвитку української атомної енергетики.

А в Миколаївській області планують обладнати об'єкти інфраструктури приладами для перероблення вітряної та сонячної енергії.

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