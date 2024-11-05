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Стало известно, сколько зарабатывают нардепы "Слуги народа"

Стало известно, сколько зарабатывают нардепы "Слуги народа"

5 ноября 2024 г. 12:20

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Народный депутат Украины от "Слуги народа" Сергей Демченко рассказал, что за месяц он зарабатывает около 43-46 тысяч гривен. Бывают случаи, что его заработная плата меньше.

Об этом он сообщил в эфире Ранок.LIVE.

Сколько зарабатывают нардепы от "Слуги народа"

"Я зарабатываю 43-46 тыс. грн в месяц, бывает и меньше, — нардеп назвал свою зарплату", — сказал нардеп.

Он также рассказал, что у депутатов, как и у судей, нет премий. При этом должностные лица ограничены законом.

Также народные избранники могут нанимать помощников с общим фондом в 100 тыс. грн в месяц. Однако их может быть и десять, поэтому их зарплата будет на уровне 10 тыс. грн.

Напомним, недавно стало известно, сколько зарабатывает Президент Украины Владимир Зеленский и каким имуществом владеет.

Также мы писали, что НАПК проверило декларации чиновников. Украинские чиновники допустили ошибки более чем на 2 миллиарда гривен.

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13:08 Удар по Запорожью и сбивание ракет над Украиной — эфир День.LIVE

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12:20 Стало известно, сколько зарабатывают нардепы "Слуги народа"

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08:00 Военная подготовка студентов и сценарий зимы – эфир Ранок.LIVE

4 ноября 2024
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23:52 Российский оппозиционер подсказал, что может остановить Путина

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22:42 Стала вдовой через три месяца — новый выпуск Жінки-фенікс

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21:24 Камельчук объяснил, кто будет платить штрафы за незаконные дрова

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14:24 Нардеп назвал виновных в появлении объектов ВСУ на картах Google

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:08 Непогода в Украине и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

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12:44 "Идеальный" солдат — военный аналитик дал характеристику